從網路吵到現實！花蓮當街持西瓜刀砍人砸車 警逮4惡煞

花蓮市區中正路昨晚發生持刀砍人事件，1名年約22歲邱姓男子與呂姓男子因感情糾紛，先是在網路爆發口角，邱男還找3名友人駕車尾隨呂姓兄弟，雙方在一間娃娃機店遇到，4名惡煞持西瓜刀在街頭追逐兄弟倆，造成2人胸部、手臂及頸部受傷，幸無大礙，警方依聚眾鬥毆、殺人未遂等罪送辦。

警方調查，昨晚28歲呂姓哥哥、25歲呂姓弟弟在路邊停車，突然遭到20歲的黃姓、張姓、潘姓男子及22歲邱姓男子追打，雙方跑到一間娃娃機店扭打，全被監視器錄下，其中邱姓及潘姓男子手持西瓜刀攻擊，後來兄弟倆及時逃走。由於時間點是在晚間7時許，路上行人見狀紛紛躲避，擔心遭到波及。

雙方在一陣追逐後，4人到呂姓兄弟白色車輛前，怒砸車窗洩憤，擋風玻璃破碎，一行人才駕車離開。而遭砍的呂姓兄弟的胸部、手臂與頸部都有受傷，經送醫包紮治療後，目前沒有生命危險。

據了解，邱男與呂姓弟弟有感情糾紛，在社群軟體上引發爭執，邱男決定要報復，便找3名友人助陣持西瓜刀攻擊，警方獲報後在半小時內破案，將4名惡煞帶回派出所偵訊。