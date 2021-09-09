假愛真詐！設局剝皮毒打討債 逮竹聯幫青堂堂主等10人

42歲王姓男子是竹聯幫青堂堂主，平時吸收雙北、桃園地區青少年加入幫會，從事暴力討債，2019年間派人以「愛情剝皮」手法，逼迫被害人交出上百萬元，簽下500萬元本票，去年又將另名被害人押往公墓毒打，丟包醫院前，雙北市警方循線追查，昨天時機成熟，一舉將王男等10人逮捕到案，依法送辦。

警方調查，王男2019年派出李姓年輕女子，色誘一名32歲張姓男子，到桃園市一家汽車旅館內性交，「完事」後暗示同夥衝進房內毆打張男，逼迫張男回到台北市一間銀行內提領168萬元，並簽下500萬元本票。

另，一名自稱牛埔幫成員的李姓少年，因先前在外積欠債務，王男為追討債務，糾眾將李男強押到台北市一處公墓內，持棍棒痛毆，致李男手掌、身體多處受傷骨折，一行人見李男奄奄一息，急忙將李男送至台北醫學大學附設醫院前丟包。

警方2019年獲報後即展開蒐證，期間受疫情影響，增添辦案難度，但昨天見時機成熟，集結60名警力，前往竹聯幫青堂位於台北市南港區的堂口執行搜索，查獲王男等10名犯嫌，查扣作案用手機、球棒等證物，詢後依組織犯罪條例、傷害、妨害自由、恐嚇取財等罪嫌移送台北地檢署偵辦。