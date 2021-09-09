搭捷運手機收到不雅照 警：傳送者已違法

台北市婦幼警察隊今天表示，有民眾搭捷運，卻收到陌生人透過智慧型手機內AirDrop傳輸設備發送不雅照，若刻意傳送猥褻圖片或影音給他人，已觸犯散布猥褻物品等罪嫌。

北市警察局婦幼警察隊長張櫻嬌指出，有民眾7月間搭捷運時，智慧型手機內AirDrop收到不雅照片，因對方持續傳送，被害人無奈開啟訊息，打開後竟是男性生殖器照片，事後報警處理。

婦幼警察隊表示，此類型屬新型態犯罪手法，稱為數位無線匿名傳輸圖文資訊性騷擾，嫌犯在狹隘空間、人潮擁擠場堿，透過智慧型手機AirDrop功能，隨機對鄰近民眾傳送猥褻圖文、影音，傳送者已觸犯散布猥褻物品罪及性騷擾防治法。

至於如何防範，警方說，民眾可將智慧型手機、平板電腦內的AirDrop設定勾選只限聯絡人，若發現有陌生訊息透過藍芽傳送，可拒接收，減少被騷擾機會。

民眾若遇數位無線匿名傳輸圖文資訊性騷擾，先記下周邊環境、人物，並記錄接收檔案時間、車廂編號或車次班號等，並將接收畫面截圖存證後，立即報警，警方將查緝偵辦。

警方指出，使用AirDrop或藍芽功能隨機傳送不雅照，並設定附近周遭民眾可接收，已涉違反散布猥褻物品罪，依法可處2年有期徒刑。

加害人行為也涉違反性騷擾防治法，可處新台幣1萬元以上、10萬元以下罰鍰；若傳送未成年猥褻照，可能涉及兒童及少年性剝削防制條例，警方呼籲不要以身試法。