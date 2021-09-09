快訊

直播／第二批91萬劑BNT疫苗抵台 指揮中心14時記者會說明

搭捷運手機收到不雅照 警：傳送者已違法

中央社 / 台北9日電

台北市婦幼警察隊今天表示，有民眾搭捷運，卻收到陌生人透過智慧型手機內AirDrop傳輸設備發送不雅照，若刻意傳送猥褻圖片或影音給他人，已觸犯散布猥褻物品等罪嫌。

北市警察局婦幼警察隊長張櫻嬌指出，有民眾7月間搭捷運時，智慧型手機內AirDrop收到不雅照片，因對方持續傳送，被害人無奈開啟訊息，打開後竟是男性生殖器照片，事後報警處理。

婦幼警察隊表示，此類型屬新型態犯罪手法，稱為數位無線匿名傳輸圖文資訊性騷擾，嫌犯在狹隘空間、人潮擁擠場堿，透過智慧型手機AirDrop功能，隨機對鄰近民眾傳送猥褻圖文、影音，傳送者已觸犯散布猥褻物品罪及性騷擾防治法。

至於如何防範，警方說，民眾可將智慧型手機、平板電腦內的AirDrop設定勾選只限聯絡人，若發現有陌生訊息透過藍芽傳送，可拒接收，減少被騷擾機會。

民眾若遇數位無線匿名傳輸圖文資訊性騷擾，先記下周邊環境、人物，並記錄接收檔案時間、車廂編號或車次班號等，並將接收畫面截圖存證後，立即報警，警方將查緝偵辦。

警方指出，使用AirDrop或藍芽功能隨機傳送不雅照，並設定附近周遭民眾可接收，已涉違反散布猥褻物品罪，依法可處2年有期徒刑。

加害人行為也涉違反性騷擾防治法，可處新台幣1萬元以上、10萬元以下罰鍰；若傳送未成年猥褻照，可能涉及兒童及少年性剝削防制條例，警方呼籲不要以身試法。

捷運示意圖。（照片與本文無關）。記者曾原信／攝影
捷運示意圖。（照片與本文無關）。記者曾原信／攝影

猥褻 警察 性騷擾

延伸閱讀

捷運上摸女乘客臀快閃 性騷擾罪判拘40日

印度博士猥褻女網友 檢方撤限禁但法官不准他回國

新北公布台大麻醉師等足跡 包括白沙灣北捷台鐵

大坑假日逾兩萬人次 市府規劃捷運延伸終站併旅客中心

相關新聞

她遭前男友持刀砍傷頸部 使出月下偷桃狠招脫逃

台中市民陳男與同居的侯女分手後，懷疑她另結新歡，持刀朝她頸部揮砍，使侯女受有後頸部撕裂傷約20公分，經陳的媽媽發現制止，...

越男依親來台檢疫 不諳中文提前2小時出關...20萬飛了

越南籍阮姓男子日前依親來台工作，依規定入境應居家檢疫，未料檢疫期間當晚12點才期滿，他誤以為已經可以出關，當晚9點24分...

搭捷運手機收到不雅照 警：傳送者已違法

台北市婦幼警察隊今天表示，有民眾搭捷運，卻收到陌生人透過智慧型手機內AirDrop傳輸設備發送不雅照，若刻意傳送猥褻圖片...

疫情間需資金辦貸款成詐騙肥羊 農會7月成功攔阻27件

根據內政部警政署統計，今年7月份計有24家農漁會信用部，成功攔阻27件詐騙案件，攔阻金額共計1004萬元，攔阻總金額前3...

殘忍！虐貓達13小時致死 綠委要求行政機關正視

新北市黎姓男子不滿女友提出分手，以棍棒毆打、熱水澆淋兩人共同領養的虎斑貓「茶茶」，虐待長達13小時致死，民進黨立委陳亭妃...

他拿槍拍桌竟走火 無辜旁觀者腹部衰中彈

台中市民洪姓男子6月間前往寶麗汽車美容包廂欲賭博，飲酒後與方男發生口角，洪取出改造手槍，用力將槍枝拍在桌上，致槍枝走火，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。