她遭前男友持刀砍傷頸部 使出月下偷桃狠招脫逃

台中市民陳男與同居的侯女分手後，懷疑她另結新歡，持刀朝她頸部揮砍，使侯女受有後頸部撕裂傷約20公分，經陳的媽媽發現制止，侯女見狀抓陳的下體後逃逸，陳男辯稱，拿西瓜刀揮砍侯女脖頸處，是因為他先前看過卡通，以為這樣朝她頸部揮砍，她就會暈厥，他可以趁隙觀看她的手機，法官不採信，依殺人未遂罪將他判刑2年10月。

合議庭審酌，陳男與侯女曾為同居男女朋友，且交往近7年，甫於分手後不久、她前往陳住處欲拿取個人物品時，竟僅因她隨口抱怨，陳心有不甘，一時激憤即持西瓜刀揮砍她的脖頸處，陳犯後因自責而持刀揮砍自己受傷。

陳男提出賠償條件為分期賠償100萬元、首期以現金支付，然侯女及家屬對調解條件無法達成共識，而未能調解成立、賠償損害等，法官斟酌侯女請求對陳男從重量刑，予以判刑。

判決書指出，陳男與侯女原為男女朋友，並同同在台中市南區陳的住處，2人於2019年12月底協議分手後，於2020年2月9日，侯女以Line聯絡陳男，表示該日欲前往陳住處拿取個人物品，同日晚間侯女在3樓放置雜物房間整理個人物品時，因尋找不到一紫色電鍋而向陳抱怨。

陳因懷疑侯女另結新歡，又思及2人已交往近7 年，不甘分手，而一時氣憤、情緒激動，將房間內置於藍色遮雨帆布下覆蓋西瓜刀取出，朝身體蹲下、背對他而毫無防備的侯女脖頸部揮砍，使侯女受有後頸部撕裂傷約20公分，且傷口深及頸椎骨，部分肌肉與韌帶受損。

侯女為奪取陳男手中西瓜刀，2人拉扯間，侯女因而受有頭部撕裂傷、雙手多處撕裂傷等傷害；陳男見狀，因自責傷害侯女，又持西瓜刀砍傷自己手部及後頸部，受有頸部撕裂傷、左側中指、無名指、拇指撕裂傷、左側大腿撕裂傷等傷害。

陳男的媽媽江婦聽聞聲響而上樓查看，發現陳男手持西瓜刀，即將兒子壓制在地，並喝叱兒子放下西瓜刀，侯女見狀即抓捏陳的生殖器後趁隙自行逃離下樓。陳男遂要求媽媽報警處理，並於未經有偵查權機關或公務員發覺他犯行前，主動坦承並配合警方逮捕，而自首願接受裁判。