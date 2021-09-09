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他拿槍拍桌竟走火 無辜旁觀者腹部衰中彈

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市民洪姓男子6月間前往寶麗汽車美容包廂欲賭博，飲酒後與方男發生口角，洪取出改造手槍，用力將槍枝拍在桌上，致槍枝走火，子彈擊中在場旁觀的鄭男右腹部，經友人駕車載鄭到醫院就醫，而洪自行向警方投案，台中地檢署今天依違反槍砲、過失傷害罪將他起訴。

起訴書指出，洪男（51歲）於去年底，在台中市南區復興路住處，由謝國祥（已歿）交付改造手槍及子彈。至6月25日下午，洪攜帶改造手槍前往台中市西屯區福雅路寶麗汽車美容包廂內欲賭博（涉嫌賭博部分由警持續追查）。

洪男在該處飲酒，酒後與方姓男子發生口角，雙方發生爭執過程中，洪取出改造手槍，用力將槍枝拍在桌上，造成槍枝走火擊發，致在場旁觀而與方、洪均不認識的鄭男不幸中彈，因而受有右側腹壁穿刺傷的傷害。

受槍傷的鄭男由林姓友人駕車送往國軍台中803總醫院就醫，洪男並陪同前往醫院。洪旋返回住處後，將改造手槍及已擊發的彈殼藏在住處外花圃，同日下午至太平警分局投案，並與警至他住處取出改造手槍。

洪男酒後與方男發生口角，洪取出改造手槍，用力將槍枝拍在桌上，致槍枝走火，子彈擊中在場旁觀的鄭男右腹部，台中地檢署今天依違反槍砲、過失傷害罪將他起訴。圖／本報資料照
洪男酒後與方男發生口角，洪取出改造手槍，用力將槍枝拍在桌上，致槍枝走火，子彈擊中在場旁觀的鄭男右腹部，台中地檢署今天依違反槍砲、過失傷害罪將他起訴。圖／本報資料照

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