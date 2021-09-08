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高雄警跟監男子與女友 封街圍捕前後包抄攔車查獲槍毒

聯合報 / 記者林保光／即時報導

高雄市警苓雅分局員警今天下午跟監1輛轎車，查緝毒品，警方前後包抄，攔下這輛車，發現車上有1對男女林姓男子和馬姓女子，要求他們下車後，果然在林的背包內，查獲些許毒品和1把空氣手槍，全案由警方依違反毒品危害防制條例罪嫌查辦。

警方表示，今天下午2點30分許，苓雅警分局偵查隊跟據線報查緝毒品，在高雄市三民區發現線報所指的車輛，一路跟監轎車到苓雅區，通報派出所一起圍捕這輛轎車，才在苓雅區明德街前後包抄，攔下林姓男子（29歲）所開的轎車，車上另有林的女友馬姓女子（33歲）。

警方搜查人車，在林姓男子的背包，搜得些許安非他命、毒品咖啡包，以及1把空氣手槍，警方查捕2人，帶回調查，林坦承槍毒是他所有，依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦 。

高雄警方今天攔截林姓男子的轎車，查獲槍、毒。圖／讀者提供
高雄警方今天攔截林姓男子的轎車，查獲槍、毒。圖／讀者提供
高雄警方今天攔截林姓男子的轎車，查獲槍、毒。圖／讀者提供
高雄警方今天攔截林姓男子的轎車，查獲槍、毒。圖／讀者提供

毒品 反毒 高雄市

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