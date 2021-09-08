高雄警跟監男子與女友 封街圍捕前後包抄攔車查獲槍毒

高雄市警苓雅分局員警今天下午跟監1輛轎車，查緝毒品，警方前後包抄，攔下這輛車，發現車上有1對男女林姓男子和馬姓女子，要求他們下車後，果然在林的背包內，查獲些許毒品和1把空氣手槍，全案由警方依違反毒品危害防制條例罪嫌查辦。

警方表示，今天下午2點30分許，苓雅警分局偵查隊跟據線報查緝毒品，在高雄市三民區發現線報所指的車輛，一路跟監轎車到苓雅區，通報派出所一起圍捕這輛轎車，才在苓雅區明德街前後包抄，攔下林姓男子（29歲）所開的轎車，車上另有林的女友馬姓女子（33歲）。