中山分局偵查佐查案遭刀刺 嫌住處查獲鎮暴槍

台北市警中山分局今天上午前往民宅搜索涉犯槍砲、毒品的郭姓嫌犯住處，鄧姓偵查佐遭郭嫌持長15公分的折疊刀刺傷腹部，被送醫救治，雖無生命危險，但須進行6小時手術檢傷。郭姓嫌犯辯稱以為仇家尋仇，才衝出房外見人就傷。警方現場查獲一把鎮暴槍，詢後將他依違反槍砲、妨害公務罪嫌送辦。

中山分局與刑事局國際科共辦一件毒品、槍砲案件，鎖定郭姓男子涉案，上午11點半，中山分局偵查隊持搜索票前往郭男位於中山區堤頂大道一處住處，趁他的祝姓女友出門之際，進入住處表明警察身分；祝女大聲喊叫，在房內的郭衝出房外，一見鄧姓偵查佐，竟持刀刺傷他腹部，現場隊員立刻控制郭，並報請救護將鄧姓偵查佐送醫。

現場隊員也在房內查獲一把鎮暴槍，郭辯稱他當時聽到女友喊叫，以為是仇家上門，才衝出房外見人就傷，警方不採信，詢後將他依違反槍砲、妨害公務罪嫌送辦。