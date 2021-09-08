快訊

台大確診護理師曾花蓮3日遊 夜市美食景點全入列

不跟進新北禁內用 柯文哲呼籲：盡量外帶、降低聚會

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中山分局偵查佐查案遭刀刺 嫌住處查獲鎮暴槍

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

台北市警中山分局今天上午前往民宅搜索涉犯槍砲、毒品的郭姓嫌犯住處，鄧姓偵查佐遭郭嫌持長15公分的折疊刀刺傷腹部，被送醫救治，雖無生命危險，但須進行6小時手術檢傷。郭姓嫌犯辯稱以為仇家尋仇，才衝出房外見人就傷。警方現場查獲一把鎮暴槍，詢後將他依違反槍砲、妨害公務罪嫌送辦。

中山分局與刑事局國際科共辦一件毒品、槍砲案件，鎖定郭姓男子涉案，上午11點半，中山分局偵查隊持搜索票前往郭男位於中山區堤頂大道一處住處，趁他的祝姓女友出門之際，進入住處表明警察身分；祝女大聲喊叫，在房內的郭衝出房外，一見鄧姓偵查佐，竟持刀刺傷他腹部，現場隊員立刻控制郭，並報請救護將鄧姓偵查佐送醫。

現場隊員也在房內查獲一把鎮暴槍，郭辯稱他當時聽到女友喊叫，以為是仇家上門，才衝出房外見人就傷，警方不採信，詢後將他依違反槍砲、妨害公務罪嫌送辦。

據了解，鄧姓偵查佐上月才從大安分局調至中山分局服務，他上午遇傷後，被緊急送往內湖三軍總醫院救治，目前正在進行手術，無生命危險。

中山分局偵查佐上午搜索一處民宅，遭郭姓男子持刀刺傷，目前正在手術，無生命危險。圖／報系資料照
中山分局偵查佐上午搜索一處民宅，遭郭姓男子持刀刺傷，目前正在手術，無生命危險。圖／報系資料照

妨害公務

延伸閱讀

北市警搜索嫌犯家遭攻擊 腹部遭刀刺3公分

相關新聞

中山分局偵查佐查案遭刀刺 嫌住處查獲鎮暴槍

台北市警中山分局今天上午前往民宅搜索涉犯槍砲、毒品的郭姓嫌犯住處，鄧姓偵查佐遭郭嫌持長15公分的折疊刀刺傷腹部，被送醫救...

高雄岡山婦疑遭螺絲貨車撞後亡 目擊者：駕駛狂按喇叭

高雄市岡山區嘉興路今天上午發生死亡車禍，一名韓姓大貨車駕駛行駛在嘉興路由北往南方向，行經嘉興路202號前，疑似看到一名王...

遭辱「無恥舔美賣臺」提告 陳時中：絕對不會隱匿疫情

賴姓男子不滿中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中的防疫政策，上臉書指陳「無恥舔美賣臺」，陳時中網路瀏覽發現後，親自提告。台北...

北市警搜索嫌犯家遭攻擊 腹部遭刀刺3公分

台北市警中山分局今天早上前往搜索涉嫌違反槍砲、毒品案件的郭姓男子住處，郭男見警方在門口出示搜索票，先假意配合，開門時竟持...

殺人魔判不了死是因卡在最高院見解？ 上生命課程矯正

射箭教練陳伯謙3年前性侵高姓女學員，勒斃分屍裝7袋棄置荒野，並割下乳頭、陰道當標本，雖然一審曾遭處死刑，但死刑事後遭撤銷...

禁不禁廚餘養豬有疑義 學者：國家應有完整廚餘政策

國內多次查獲越南肉品中帶有非洲豬瘟的病毒核酸，引起國內養豬產業恐慌，農委會9月禁止廚餘養豬一個月，學者認為，「活豬、飼料...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。