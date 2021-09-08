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殺人魔判不了死是因卡在最高院見解？ 上生命課程矯正

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

射箭教練陳伯謙3年前性侵高姓女學員，勒斃分屍裝7袋棄置荒野，並割下乳頭、陰道當標本，雖然一審曾遭處死刑，但死刑事後遭撤銷。台灣高等法院更一審今表示，原本應量處陳死刑、與社會永久隔離，但目前制度上可透過心理治療、生命教育課程矯正，因此依強制性交故意殺人判陳無期徒刑，褫奪公權終身。

高院更一審表示，依據證人證述和相關證據，足認陳伯謙犯刑法強制性交而故意殺害被害人、遺棄屍體罪，雖然陳聲稱是遭「他人威脅而共犯」，說詞不足採信。

陳伯謙事後到派出所自白犯罪，高院更一審今迥異於高院前審見解，認為並不符合「自首」要件。

陳伯謙至今並無悔意，甚至向朋友說「我出去再來查那個什麼舊的報紙，然後再來收集起來，看能不能出一本書，賺個一桶金，對啊，這個出書應該會很紅喔，變態殺人魔的心情自白。」更一審認為他顯無反省之意，也沒檢討自己人格上的重大缺失。

高院更一審認為陳的手段極端惡劣，性侵後又分屍，屬公政公約（兩公約之一）之「最嚴重犯行」，被害人家屬也悲憤難當，參酌公訴人、被害家屬意見，應該量處陳死刑。

不過，高院更一審搬出最高法院的「實務見解」，認為若要科處死刑，要逐一檢視、審酌使刑罰裁量符合憲法要求。更一審在衡酌最高法院實務見解、台灣心理學會的心理鑑定報告和鑑定證人意見後，認為目前制度上可透過矯正機關施以個別心理治療、團體心理治療與生命教育課程矯治，因此「僅能選擇量處無期徒刑」。

犯下華山分屍案的射箭教練陳伯謙，遭高院更一審處無期徒刑。記者王宏舜／攝影
犯下華山分屍案的射箭教練陳伯謙，遭高院更一審處無期徒刑。記者王宏舜／攝影

死刑 殺人

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