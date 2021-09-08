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民宅慣竊愛穿人字拖 安南警迅速破案

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市安南區接連發生民宅竊案，其中洪姓市民住處遭竊10萬元，警方發現竊嫌作案時都穿著人字拖鞋，分析比對犯嫌身形、穿著及作案手法後，員警一眼即認出竊嫌係居住於派出所轄內治安人口林姓男子，昨天通知他到案，警詢後依竊盜罪嫌法辦。

洪姓市民9月6日向台南市警三分局報案說，他位於府安路住宅遭人侵入，並被竊取現金10萬多元，警方在受理後極為重視，立即派員偵辦，發現竊嫌作案時頭戴棒球帽及口罩意圖掩飾身分，但在分析比對犯嫌身形、穿著及作案手法後，警方一眼即認出竊嫌係居住於派出所轄內治安人口。

警方昨天中午通知涉嫌竊盜林姓男子(40歲)到案說明，林坦承犯案，警方查出林嫌另涉及8月23日另一起住宅竊盜未遂案，尿液初篩結果呈K他命陽性反應，警訊後全案依竊盜罪、毒品罪嫌函送法辦。

據了解，林姓男子為竊盜慣犯，常針對有老舊門鎖住宅下手，並利用住戶不在家時侵入偷竊。警方說，平時對於治安人口動態及犯罪手法皆有掌握，因此能在林嫌犯案後，快速識破林嫌身分，並於翌日將其查獲。

林姓男慣竊涉及台南市安南區民宅竊案，警方依竊盜罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝
林姓男慣竊涉及台南市安南區民宅竊案，警方依竊盜罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝

竊盜 偷竊 口罩

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