民宅慣竊愛穿人字拖 安南警迅速破案

台南市安南區接連發生民宅竊案，其中洪姓市民住處遭竊10萬元，警方發現竊嫌作案時都穿著人字拖鞋，分析比對犯嫌身形、穿著及作案手法後，員警一眼即認出竊嫌係居住於派出所轄內治安人口林姓男子，昨天通知他到案，警詢後依竊盜罪嫌法辦。

洪姓市民9月6日向台南市警三分局報案說，他位於府安路住宅遭人侵入，並被竊取現金10萬多元，警方在受理後極為重視，立即派員偵辦，發現竊嫌作案時頭戴棒球帽及口罩意圖掩飾身分，但在分析比對犯嫌身形、穿著及作案手法後，警方一眼即認出竊嫌係居住於派出所轄內治安人口。

警方昨天中午通知涉嫌竊盜林姓男子(40歲)到案說明，林坦承犯案，警方查出林嫌另涉及8月23日另一起住宅竊盜未遂案，尿液初篩結果呈K他命陽性反應，警訊後全案依竊盜罪、毒品罪嫌函送法辦。