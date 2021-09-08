聽新聞
test
0:00 / 0:00
民宅慣竊愛穿人字拖 安南警迅速破案
台南市安南區接連發生民宅竊案，其中洪姓市民住處遭竊10萬元，警方發現竊嫌作案時都穿著人字拖鞋，分析比對犯嫌身形、穿著及作案手法後，員警一眼即認出竊嫌係居住於派出所轄內治安人口林姓男子，昨天通知他到案，警詢後依竊盜罪嫌法辦。
洪姓市民9月6日向台南市警三分局報案說，他位於府安路住宅遭人侵入，並被竊取現金10萬多元，警方在受理後極為重視，立即派員偵辦，發現竊嫌作案時頭戴棒球帽及口罩意圖掩飾身分，但在分析比對犯嫌身形、穿著及作案手法後，警方一眼即認出竊嫌係居住於派出所轄內治安人口。
警方昨天中午通知涉嫌竊盜林姓男子(40歲)到案說明，林坦承犯案，警方查出林嫌另涉及8月23日另一起住宅竊盜未遂案，尿液初篩結果呈K他命陽性反應，警訊後全案依竊盜罪、毒品罪嫌函送法辦。
據了解，林姓男子為竊盜慣犯，常針對有老舊門鎖住宅下手，並利用住戶不在家時侵入偷竊。警方說，平時對於治安人口動態及犯罪手法皆有掌握，因此能在林嫌犯案後，快速識破林嫌身分，並於翌日將其查獲。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言