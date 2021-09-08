持菜刀割喉祖母　檢認「手段殘忍、人神共憤」今起訴

持菜刀割喉祖母 檢認「手段殘忍、人神共憤」今起訴
新竹縣30歲葉姓男子長期照顧行動不便、又有失智的87歲祖母，因不堪照護壓力，今年6月24日趁祖母午睡時用枕頭悶暈，再持菜刀割喉致死。葉行凶後打110報案，稱「已殺死阿婆，請警方處理」；新竹地檢署偵查終結，檢察官認為，葉雖患有思覺失調症且符合自首減刑原則，但以割頸方式殺害祖母手段殘忍，人神共憤，惡性甚鉅，今依殺害直系血親尊親屬罪嫌起訴。
檢方調查，葉男父親因酗酒成性早逝，母親離異後未同住，葉自小由祖母養大，祖母原以老農年金、撿資源回收物為生。祖母兩年前因腳步有傷不良於行，僅可用柺杖或輪椅助行，葉則因自身精神問題無法出外工作。
今年6月初，葉男因不耐照顧祖母，曾向母親透露「要殺死阿婆，要用農藥毒死她」。之後，家人替葉向新竹縣政府申請長照居家照護，縣府6月22日派員訪視，評估葉男與祖母的生活為失能等級六（中度失能），核定居家服務、交通接送、居家喘息及家庭照顧者支持等服務，並告知7天內完成審核流程及照會服務單位，以提供後續服務。
縣府社會處在6月24日完成審核流程，預計當日照會相關單位以提供後續服務，未料當天中午葉先用枕頭悶住祖母頭部，讓其窒息未果，再以雙手掐住祖母脖子，發現仍無法順利殺死祖母，便至廚房拿菜刀朝祖母脖子、右側胸部上方切割數刀，隨後報警自首。
法務部法醫研究所鑑定報告指出，葉男的祖母眼結膜、上嘴唇、上牙齦都有出血班點，符合因掐頸、呼吸道悶壓造成缺氧及微小血管破裂。又遭刀砍殺，造成頸部、氣管銳器傷、喉部及頸動脈斷離引起肺內吸入血液及大量出血致死。
檢方認為，葉男雖患思覺失調症，卻對預謀殺害祖母的作案過程均能清楚陳述，無任何激動情緒情況，行為時顯無精神障礙或其他心智缺陷，犯案前縣府已核准於1週內提供長照服務，將可減輕照護壓力，但完全不顧祖母照養之情，以菜刀割頸方式殺害祖母，手段殘忍，以及殺害直系血親尊親屬亦為一般國民感情所無法容忍等情，全案依殺害直系血親尊親屬罪嫌起訴。
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