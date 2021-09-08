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遠洋漁船滿吉豐傳喋血？船長情緒不穩目前已好轉

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

琉球籍「滿吉豐(CT4-2876)」漁船在索羅門群島海域，6日傳出有衝突案件，目前了解是台籍陳姓船長疑似因胃出血導致情緒不穩想自殺，被外籍漁工制止後，又拿刀追逐外籍船員，根據最新通報，目前船長情況已經好轉，將與友船「金祥發」會合並補給油料後準備返台。

海巡署接獲漁業署通報，台籍船長情緒不穩已順利平復，目前暫無海巡署協助事項。

根據「滿吉豐」號蔡姓船主回報，滿號6日在所羅門群島赫尼拉港約435浬(鵝鑾鼻東南方2910浬)作業，陳姓船長因情緒不穩定有自殺傾向，外籍船員制止後，改拿刀追逐外籍船員。

漁業署立即聯繫當地附近作業的我國漁船「金祥發」號與「滿」船取得聯繫，「金祥發」號表示船長狀況已經好轉，「滿」號將起鉤，等「滿」船起鉤完畢後，兩船對開補給油料，隨後「滿」船返台。

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海巡署 漁業署 外籍漁工

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