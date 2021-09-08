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打擊海上不法！台東第15海巡隊再添35噸新艦艇

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導

海巡署艦隊分署「籌建海巡艦艇發展計畫」35噸級巡防救難艇，其中一艘編號「PP-3595」巡防救難艇正式由海巡署台東分署第15海巡隊接收啟用，未來，全面提升東部海上執勤能量，打擊海上不法及保障漁民海上作業權益與離島醫療後送。

第15海巡隊指出，新型35噸級巡防救難艇採用二部高速主機及噴水式推進器，航速最高可至45節（時速約83公里），續航力達600浬；PP-3595加入後，隊上將有100噸級艦艇2艘、35噸級2艘及20噸級4艘，另1000噸級台東艦，因吃水深，因此配置在花蓮港內。

新造PP-3595巡防救難艇，昨天抵達台東富岡漁港，第15海巡隊舉行新艇成軍典禮暨祈福儀式，PP-3595進港前由PP-10068艇噴水柱迎接，祈求船艇執行救生救難、海域執法及漁業資源維護等任務順利,有效提升執法量能。

第15海巡隊表示，PP-3595巡防救難艇船體部分使用鋁合金材質，並強化船舷防撞功能，可對越界大陸漁船、違規錨泊貨輪等拒不配合違法船隻採強勢登檢作為，另該艇配備消防水砲系統，最大射程超過60公尺、噴水量每小時約7萬公升，有助於強化驅離及滅火能量。

新造PP-3595巡防救難艇，昨天抵達台東富岡漁港，第15海巡隊舉行新艇成軍典禮暨祈福儀式，PP-3595進港前由PP-10068艇噴水柱迎接。圖／第15海巡隊提供
新造PP-3595巡防救難艇，昨天抵達台東富岡漁港，第15海巡隊舉行新艇成軍典禮暨祈福儀式，PP-3595進港前由PP-10068艇噴水柱迎接。圖／第15海巡隊提供
海巡署艦隊分署「籌建海巡艦艇發展計畫」35噸級巡防救難艇，其中一艘編號「:PP-3595」巡防救難艇正式由海巡署台東分署第15海巡隊接收啟用。圖／第15海巡隊提供
海巡署艦隊分署「籌建海巡艦艇發展計畫」35噸級巡防救難艇，其中一艘編號「:PP-3595」巡防救難艇正式由海巡署台東分署第15海巡隊接收啟用。圖／第15海巡隊提供

海巡署 台東 漁民

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