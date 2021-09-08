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影／「逃獄大王」徐開喜才出獄 因違停又持毒被逮

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

曾多次逃獄的珠寶大盜徐開喜今年5月才刑滿出獄，本月5日晚上開一輛白色賓士車載著友人劉姓男子到新北市板橋區找朋友，因為路不熟，加上劉姓友人尿急要找廁所，誤將萬板路上機車待轉區當作路邊停車格臨停，轄區巡邏警網經過，當場勸導並盤查，在徐開喜包包內查獲FM2，劉男耳上查獲安非他命1小包，警詢後將二人依毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。

據了解，警方盤查時在劉男（69歲）隨身包包發現分裝勺及玻璃球，徐開喜被查獲包內有FM2，他辯稱，因出獄後常失眠，友人提供FM2才會放在背包裡，二人被帶返派出所後，劉男藉故表示肚子不舒服欲上廁所，當其脫下褲子後警方又在其褲子口袋發現一包白色粉末，經檢驗呈第二級毒品安非他命陽性反應。

「珠寶大盜」徐開喜因曾經成功越獄八次，逃出過土城看守所等戒備森嚴的獄所，綽號「脫逃大王」、「逃獄大王」 、「越獄大王」等，今年5月7日刑滿出獄時已71歲了。

詹龍欄、徐開喜、蔡正鳳是民國83年8月28日下午，從台北縣土城市的台北看守所越獄脫逃。詹龍欄預先割開棉被套接成條狀編成繩索；蔡正鳳則把多間舍房的紗窗四角割開準備自製成梯子，8月28日徐開喜把已羼有安眠藥的罐裝花生湯，拿給管理員、崗哨人員飲用，隨後並以美工刀挾持前來巡房的管理員，綑綁管理員並換穿管理員的衣服，用簡易的梯子越過牆上電網脫逃，前總統馬英九當時擔任法務部長，因8月28日爆發詹龍欄等三要犯越獄事件，台北看守所特別將三要犯越獄脫逃的日子，定為「所恥日」。

看守所黑事不勝枚舉，和「穿山甲」詹龍欄一起逃獄的徐開喜，81年間被查到持有大哥大，所方安排他隔離監禁後，他竟神通廣大地在一個月後再弄到另一支大哥大。徐開喜早年住在台中市華夏新村，曾犯下上百件竊盜及強盜案，陸續在監服刑，有八次越獄紀錄，被形容成比別人多兩隻腳，而有「四腳」綽號。

曾多次逃獄的珠寶大盜徐開喜今年5月才刑滿出獄，本月5日晚上開賓士汽車載劉姓友人到新北市板橋區訪友，因違停被警方盤查，在其二人身上搜出毒品，遭依法送辦。圖／報系資料照
曾多次逃獄的珠寶大盜徐開喜今年5月才刑滿出獄，本月5日晚上開賓士汽車載劉姓友人到新北市板橋區訪友，因違停被警方盤查，在其二人身上搜出毒品，遭依法送辦。圖／報系資料照
曾多次逃獄的珠寶大盜徐開喜今年5月才刑滿出獄，本月5日晚上開賓士汽車載劉姓友人到新北市板橋區訪友，因違停被警方盤查，在其二人身上搜出毒品，遭依法送辦。記者王長鼎／翻攝
曾多次逃獄的珠寶大盜徐開喜今年5月才刑滿出獄，本月5日晚上開賓士汽車載劉姓友人到新北市板橋區訪友，因違停被警方盤查，在其二人身上搜出毒品，遭依法送辦。記者王長鼎／翻攝

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