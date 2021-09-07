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影／桃園黑幫收保護費不成「朝KTV開21槍」 天道盟7同夥落網
桃園市天道盟正義會大哥鍾姓男子今年3月因索討保護費不成，深夜至平鎮區一家養生館砸店，3天後又持手槍至一家KTV連開21槍企圖恐嚇店家，鍾與同夥共6人隨即落網，警方半年來循線溯源，查出該幫會1月間還涉及暴力討債，將被害人綁至新竹南寮漁港施暴奪財，昨天發動搜索並將兩案涉案人士共7人拘提到案，全案依組織犯罪防制條例罪嫌移送法辦。
桃園市刑警大隊調查，天道盟正義會大哥鍾姓男子（21歲），旗下有多名小弟，平時仗勢以暴力不法手段介入KTV、護膚店等特種行業收取圍事費，又以插乾股的方式牟取利益，並以暴力討債、恐嚇取財等犯罪行為作為組織經濟來源，去年起數度以聚眾方式騷擾店家及毀損招牌、設備及客人車輛，再以言詞恐嚇方式妨礙店家經營。
警方調查，鍾男除了3月間砸店、開槍外，1月間也主使暴力討債，一幫人將被害人強押至新竹南寮漁港附近，持棍棒及電擊棒加以毆打，再強取手機及身上財物，行徑囂張。
刑警大隊與各相關分局成立專案小組，報請桃園地檢署指揮偵辦，經嚴密蒐集犯罪事證，昨天持搜索票8張、拘票9張及傳票4張，將涉案人士共7人拘提到案，並查扣第三級毒品K他命4包（8.9公克)、鋁棒4枝、手銬1付、電擊棒1枝等證物，全案依組織犯罪防制條例、毒品罪嫌移送法辦。
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