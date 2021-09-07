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詐騙車手不滿遭疑黑吃黑 友協助砍人遭判5年5月

聯合報 / 記者王怡蓁／新北即時報導

今年三月間，范姓男子懷疑同為詐騙車手的葉姓少年私吞贓款，要求他還錢。葉姓少年不滿遭疑，夥同友人想動手殺人，他以動手就給十萬元說詞，找來18歲的莊男以及林姓少年，猜拳決定由莊男動手，另兩人壓制。過程中，范男全身都被嚴重砍傷，下肢肌肉、上肢神經血管斷裂，掙脫後進到超商求救，及時送醫免於一死。新北地院依共同犯殺人未遂罪，判莊男5年5月徒刑，至於葉姓少年等2人則在少年法庭審理中。

判決指出，葉姓少年與范男都是詐騙車手，今年三月間，范男懷疑葉姓少年黑吃黑，私吞贓款，要求他在3月14日將錢交出來。葉姓少年不滿被懷疑，萌生殺人念頭，便在約好還款當天，找來林姓少年進行殺人計畫。

葉姓少年先請一名魏姓友人協助租車，後來他開著租來的車前往新莊的KTV接范男，再開車前往樹林的山區。到了凌晨，范男在車上睡著。兩名少年下車討論怎麼殺人，發現他們都不敢動手。

葉姓少年找來莊姓友人幫忙，稱拿刀做掉范男就給十萬元當報酬。莊男與他們會合後，三人猜拳決定誰動手，最後由莊男下手，兩名少年負責壓制。三人在凌晨三點時，趁范男在車上熟睡，林姓少年先勒住他的脖子，莊男拿刀刺向胸口，葉姓少年再拿磚塊砸范男頭部。

過程中，葉姓少年不斷指示莊男瞄準大動脈行刺，范男雖身負重傷，仍極力反抗，並趁隙跑下車，高聲呼救。莊男等人害怕事跡敗露，馬上逃離現場。范男勉強勁到超商求救後，便倒地昏迷。警消獲報到場，發現莊男全身上下都受傷，大量出血，左下肢肌肉、右上肢多條肌腱神經血管斷裂等傷勢，幸好及時送醫救回一條命。

莊男到庭後坦承犯行，不過他說跟對方無冤無仇，當時他才剛滿18歲，受到葉姓少年拿錢慫恿，才一時失慮犯案。不過，新北地院認為，莊男雖是被慫恿犯案，但手段兇殘，多次砍殺對方，且未達成和解，因此依共同犯殺人未遂罪，判莊男5年5月徒刑，至於葉姓少年等2人則在少年法庭審理中。

葉姓少年找來兩友人殺人，最後猜拳由莊男動手。新北地院依共同犯殺人未遂罪，判莊男5年5月徒刑，至於葉姓少年等2人則在少年法庭審理中。圖／聯合報系資料照
葉姓少年找來兩友人殺人，最後猜拳由莊男動手。新北地院依共同犯殺人未遂罪，判莊男5年5月徒刑，至於葉姓少年等2人則在少年法庭審理中。圖／聯合報系資料照

殺人 車手 新北

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