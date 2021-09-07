影／國道亂換車道「不滿被叭」亮槍恐嚇 更嗆：沒看過槍嗎？
顏姓男子開車習慣不佳，喜歡任意換車道，日前在國道亂超車被人按喇叭示警，大發雷霆，開至路肩搖下車窗，掏出手槍槍口朝向對方駕駛，大罵「逼啥小」；被害者心生畏懼，下交流道後立刻至派出所報案。北市警方循線追查，昨日持搜票至他的新北市汐止住處逮人，果真查出1把克拉克改造手槍，詢後依槍砲罪嫌移送士林地檢署。
警方調查，26歲吳姓男子8月6日下午開車上國道一號送貨，行經南下19Ｋ處時，遇上53歲顏姓男子駕駛的白色休旅車，不顧當時車道擁擠，任意插隊換車道。
吳男深怕撞上按喇叭示警，不料顏男腦羞成怒，違法開上路肩，與吳男的小貨車並行，搖下車窗持槍大罵「逼啥小」，將槍口朝向吳男，再罵「沒看過槍嗎」，遂驅車加速離去。
吳男當下受驚，擔心對方尋仇，立刻下交流道報案。北市南港警方受理後，成立專案小組追查，調閱影像交叉比對，發現綽號「阿源」的顏姓男子涉嫌重大，經過多日跟監蒐證，9月6日下午2時許持票至他汐止的公寓搜索，查扣克拉克改造手槍1把。
據悉，顏男有多起毒品、槍砲前科，坦承不滿被叭才拿槍「嚇嚇他」，想不到竟因此被抓，警詢後將他依違反槍砲罪嫌送辦。
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