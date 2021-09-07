小弟疑施毒過量死亡 北聯幫2男朝媽祖協會開槍遭訴

北聯幫今年4月，因花姓小弟吸毒過量死亡，44歲楊鷲楊志豪、43歲大郭郭旻峻，涉嫌持槍朝北投區「媽祖文化協會」開槍示威，警方追緝19天後，２犯嫌搭乘保時捷凱燕Porsche Cayenne，至北投分局投案。士林地檢署偵結，依照未經許可持有非制式手槍、恐嚇等罪嫌起訴。

起訴指出，楊、郭2人，認為花姓小弟和詹姓小弟共同施用毒品，卻因「吸毒過量致死」心生不滿，楊拿著具有殺傷力槍枝子彈，郭拿著不具殺傷力改造手槍，要找詹姓小弟理論。

今年4月10日上午10時許，2人到詹姓小弟經常出沒的中央北路上的媽祖文化協會，上樓按鈴沒人應門，旋即下樓站在對街咖啡店外，楊男涉嫌朝馬祖文化協會玻璃連開2槍，郭則對空鳴槍1發，隨即搭乘瑪莎拉蒂逃逸。

警方獲報調閱監視器畫面，發現黑幫竟在光天化日囂張開槍，且當時人行道上還有行人和幼童，且該地點被認為是北聯幫堂口，2犯嫌逃逸後，把名車丟在偏僻道路，由他人接應躲藏。

據悉，花姓小弟與楊男要好，疑似患有癌症，曾在一場聚會與詹姓男子共同施用毒品，事後卻因過量服用身亡。對此，楊男認為，是趙介佑身旁的詹男這群人「餵毒」害死一條年輕生命，不能諒解這行為，期盼趙介佑慰問家屬，不料卻被甩鍋，推得一乾二凈，死者喪事期間還帶妹南下墾丁遊玩，才會氣憤到堂口找人、開槍示威洩憤。

楊男、郭男開槍逃亡19天，在今年4月是全台唯一未破案的槍擊案，加上北市當時爆發重創警譽的「松山之亂」，10多名黑衣人追著督察組楊姓教官，闖進松山警分局砸毀電腦，正當火燒的猛烈，北投槍案主嫌楊、郭2人在4月29日早上7時許，搭乘保時捷凱燕Porsche Cayenne，至北投警分局門口，在10多名小弟簇擁撐傘下，宛如走星光大道、大搖大擺投案，小弟還拍下影片提供媒體報導，再度破壞警界形象。