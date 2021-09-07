眼神說明一切！北市刑大特勤警當街查獲違停車藏槍彈

台北市刑警大隊特勤中隊警網日前在中山區巡邏時，發現一名李姓男子將汽車違停路邊，目光閃爍迴避，形跡可疑，遂上前盤查，果真在其車中置物櫃裡查獲1把模擬槍及3顆空彈殼，帶回偵詢依法送辦後，將持續追查槍彈來源。

警方表示，中山區林森北路一帶因酒店林立，平時人潮眾多，常有車輛違規停車，但疫情期間人潮消散，8月29日晚上巡邏警網卻發現長春路上有一輛汽車違停路邊，顯得突兀，仔細看駕駛座又發現，48歲李姓男子眼神閃爍，刻意迴避警方目光，員警發覺形跡可疑，遂上前盤查。

未料，現場員警在李男車上置物櫃內查獲1把克拉克9厘米模擬槍、1個金屬彈匣及3顆空彈殼，當場將李男及證物帶回偵辦。

李男供稱，他平時以駕車載客維生，之所以車上留有槍彈，是自己為了防身而準備的，警詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌將李男送辦，並持續追查槍彈來源。