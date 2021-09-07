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車開太近被當挑釁 八惡煞攔車開七槍痛毆
新北市深坑區一名18歲陳姓男子開車載著兩名友人，5日凌晨1點多吃完消夜要回住處，行經新光路口時，18歲的陳嫌等8人認為他在挑釁，一行人追上攔車，持棍棒將車窗打爆，並痛毆陳男等3人，陳嫌還拿出道具槍對空擊發示威。警方獲報後，逮到陳嫌等8人，依強制、傷害等罪嫌函請台北地方檢察署偵辦。
據了解，陳男與兩名18歲的江姓、陳姓友人在木柵吃消夜，半夜一點多，他們駕車要返回深坑住處，行經新光路時，遇到陳嫌（20歲）等8人駕駛6輛轎車，在路邊等人。由於陳男加速通過，讓陳嫌等人認為他在挑釁，立刻驅車追逐。
陳嫌等人持續逼車，在文山路口將陳男的車輛攔下，陳嫌下車持道具槍對空鳴槍示威，一行人拿球棒、西瓜刀朝車輛攻擊，打破車窗，毆打車上的三人後逃逸。
路人發現後報警，警方到場發現陳男等三人坐在路邊，四肢有碎玻璃割傷及擦挫傷，但無生命危險，警消將人送往萬芳醫院救治。
鑑識人員到場後，在地上發現六枚彈殼，汽車擋風玻璃上有一枚彈殼。警方循線掌握陳嫌等8人，並將人帶回，查扣犯案的道具槍、西瓜刀、球棍等證物。陳嫌等人表示，他們當時要出遊，在路邊等人，但陳男駕車接近他們還加速行駛，讓他們誤認為在挑釁，才會追上去給他們教訓。全案依妨害秩序、恐嚇、強制、傷害、毀損等罪嫌函請台北地方檢察署偵辦。
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