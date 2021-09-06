20歲男子闖紅燈被盯上 鳳山警查獲毒品
高雄黃姓男子在鳳山區闖紅燈，恰好被巡邏的鳳山警分局新甲派出所警員撞見，一路追逐下，黃撞上路邊告示牌還繼續開車逃逸，在被警方趁機攔停下，於車內查獲三級毒品K他命，被依法送辦。
據了解，20歲的黃男，有毒品前科，今天下午3點多時，黃行經鳳山區南華一路、甲智路口時闖紅燈，後方新甲所警員看見，立即尾隨伺機盤查，但黃仍不停止，一路逃到南華一路、紅毛港路，緊急左轉時撞上路邊告示牌，又倒車逃逸。
直到黃男逃到五甲一路、七聖路口時，才被警方攔下。警方在搜索黃男車輛，於右後座車門發現裝有毛重0.49公克的K他命夾鏈袋。
警方盤查後將黃男連帶同車的18歲友人一起帶回所內。黃辯稱是因持有毒品，見到警方因心虛才想逃逸。警詢後依公共危險、毒品危害防制條例罪嫌移送高雄地檢署偵辦。
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