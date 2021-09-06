感謝海關守國門 蘇揆指示關務署獎優汰劣嚴懲不法

行政院長蘇貞昌今出席財政部關務署「海關艙單階段緝私實務菁英班」開班儀式時表示，海關即是國門，感謝第一線海關人員任勞任怨、不憂不懼守住國門，請財政部關務署拿出方法，訂定合理的制度與要求，獎優汰劣、嚴懲不法，讓執法人員勇於任事，並免於不法的威脅。

蘇貞昌指出，關務如果廢弛，國門就會洞開，並將產生嚴重後果，如非洲豬瘟一旦侵入感染豬隻，一年產值約2千億元的養豬業者及相關產業將受到嚴重衝擊；又若毒品流入國內，不僅增加國人接觸毒品的風險，因毒品衍生的犯罪，甚至會造成家庭破碎等嚴重問題，因此關務不容廢弛。

院長強調，他就任第一天就到海關視察，上任後也多次巡視，而今天會出席這場活動，是特別來對各學員表達政府的重視與敬意，也展現最高行政機關的態度。除透過在職訓練方式精進海關人力，政府也會以制度、科技、機具等方式支持海關人員，使其成為國門最好的守門員。

蘇貞昌表示，海關的通關貨物日漸增多，檢查時間勢必隨之增加，關務署除需適時增加人力、機具設備及津貼因應外，也須事先向國人說明可能所需增加的檢查時間，使民眾充分瞭解並理解政府防治非洲豬瘟的態度與決心。

蘇貞昌指示，關務署應訂出合理的制度與要求，以快賞快罰、重賞重罰等規範紀律，獎優汰劣，並以津貼及務實的獎勵，鼓勵表現良好的人員，讓團隊成員培養集體榮譽感，成為堅強的團隊。除由政務委員羅秉成督導，協助加強海關倉區的管理，並指示內政部警政署航空警察局落實公權力執行。