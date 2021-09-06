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調查官盜賣毒品案 黑吃黑同夥辯「只賣沒盜」

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

調查局航基站前組長徐宿良涉伙同黑幫盜賣扣案毒品，並以假充真，全案不法獲利破億，桃園地院今行準備程序，傳涉犯毒品罪、貪汙罪侵占財物的販毒下游蕭煜弘到案，他雖坦承向竹聯幫楊正祥購得K他命，也協助購買包裝袋並分裝假毒品，但案情曝光前從沒聽過、見過徐宿良本人，否認參與侵佔扣案毒品。

判決書指出，蕭煜弘曾任投顧公司監察人，是徐宿良的竹聯幫同夥楊正祥友人，在2015年6月間將「吳某毒品案」查扣的部分K他命約30公斤，載運至他在楊男指示下於林口租下的處所藏放，並經楊指示以酒精去除該批遭拋光蠟汙染的毒品；蕭男後私自以每公斤17萬元價格，盜賣其中2公斤，黑吃黑獲不法所得34萬元。

蕭煜弘坦承上述販賣毒品，但聲稱當時由於被楊正祥發現，自己把34萬元及剩餘的20多公斤毒品整桶交還給楊，就「吳某毒品案」部分沒有犯罪所得；在同年11月盜賣「溫某毒品案」扣案毒品中，蕭則協助楊販售10公斤K他命，每公斤抽2萬元，約得手20萬元。

蕭煜弘也辯稱，雖然自己依楊正祥指示駕車、買黑色包裝袋並協助分裝氯化鈉、檸檬酸以假充真，但自己多年來從未見過徐宿良，一直到案情曝光才在調查站得知徐的名字，甚至連毒品來自調查站都不知道，以為是來自「海關」，否認參與徐、楊等人調包並侵佔毒品的犯行。

蕭煜弘另涉與竹聯幫張益祥販賣扣案毒品，但由於年代久遠、記憶模糊，蕭對於起訴書內容又不甚熟悉，法院今天僅釐清與楊正祥合謀部分；審判長要求蕭及辯護人多讀起訴書，清楚確認犯罪事實，並諭知11月8日續行準備程序。

蕭煜弘日前被依違反毒品危害防治條例第4條第3項販賣三級毒品、貪汙治罪條例第6條第1項第3款之侵佔職務上持有之非公用私有財物等罪名起訴，經受命法官裁定40萬交保，遭限制出境、出海及住居。

調查局查獲毒品案。圖／聯合報系資料照片
調查局查獲毒品案。圖／聯合報系資料照片

毒品 竹聯幫 貪汙

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