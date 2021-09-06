中年大叔為紅顏亮槍嚇人 南警火速逮人法辦

台南市44歲陳姓男子昨晨飲酒後，聽說女性友人在南區健康路被人欺負，陳到場後涉嫌亮槍比劃，警方昨天在案發後8小時逮捕陳到案，今在安平區起獲作案手槍及20發子彈，警詢後依恐嚇及槍砲罪嫌移送台南地檢署法辦。

昨天清晨8點警方獲報，台南市南區健康路一家飲酒場所發生酒客亮槍事件。員警接獲民眾報案趕赴到場時，涉案人已離去。據了解，昨天清晨7時40分，2名男被害人在南區健康路飲酒時，因故遭男子持槍比劃恐嚇。

轄區台南市警六分局獲報後，立即成立專案小組，警方過濾現場相關資料，以車追人1小時內鎖定涉案男子身分，昨天下午4點多速緝獲涉案陳姓男子（44歲）歸案。

今天上午警方並押解陳前往位於安平區住處起獲手槍1把，彈匣2個、子彈20發，全案依恐嚇罪、違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送台南地檢署偵辦。陳坦承涉案並供稱，槍枝是綽號阿明男子寄放，警方將持續追查槍枝來源。