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包棟民宿群聚辦毒品轟趴 花警逮11男5女送法辦
花蓮吉安警分局昨天接獲情資，指出壽豐鄉一間獨棟民宿內有毒品「轟趴」情事，隨即前往搜索查緝，當場在民宿內查獲三級毒品36.16公克、毒品咖啡包6.56公克、毒品研磨盤等相關證物，現場帶回11男、5女共16人，涉案人，依毒品危害防制條例移送偵辦。
警方表示，5日上午7時左右接獲情資，在壽豐鄉鹽寮海岸一間獨棟民宿內有多名年輕男女群聚，並施用毒品的狀況，警方立刻召集20名警力，先由便衣人員完成現場及周邊地形環境勘察，隨後任務分工展開部署，以優勢警力包圍建物。
查緝人員見時機成熟，迅速由1樓往上抵達3摟天台，再由頂樓側門進入房間，房內大部分年輕男女都還在睡夢中，毒品就散落在床頭，警方趁勢逮捕謝姓、蘇姓、呂姓、陳姓等4名男子，同時逐層向1、2樓開始搜索，隨即又查獲12名相關涉案人。
經警方調查，被帶回的16名年輕男女均來自外縣市，年齡都在20至30歲間，16人皆採集尿液送檢驗，其中謝姓男子等4人以涉嫌毒品危害防制條例現行犯移送偵辦，另警方針對群聚施用毒品、違反室內社交安全距離等行為，一併函報花蓮縣衛生局裁罰。
吉安警分局表示，依民宿管理辦法第32條規定，民宿經營者發現旅客有攜帶槍械、危險物品或其他違禁物品，施用煙毒或其他麻醉藥品者，應即報請該管派出所處理，且毒品轟趴容易造成防疫破口，警方將持續加強轄區旅宿業臨檢稽查。
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