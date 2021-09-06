移民署搜大盤商 查獲國內最大非洲豬瘟肉製品300公斤

移民署中區事務大隊新竹市專勤隊日前在新竹地區查獲18公斤越南火腿及越南脆骨捲驗出非洲豬瘟病毒陽性，因非洲豬瘟肉品走私入境案為社會矚目重大案件，檢方上周指揮新竹市專勤隊、新竹市警察局刑警大隊、衛生局及動物保護防疫所等單位搜索竹市一間雜貨商行，查扣322.14公斤越南進口豬肉製品，其中越南製脆骨捲20公斤、香米肉餅10公斤、炸肉捲5.5公斤及越南火腿14公斤已確定驗出非洲豬瘟病毒。

新竹市專勤隊指出，檢方非常重視非洲豬瘟肉品走私案，因此指示專責主任檢察官洪松標、檢察官廖啟村指揮移民署新竹市專勤隊及新竹市警察局刑警大隊擴大執行搜索行動。上周針對阮姓主嫌等3人開設的雜貨商行與倉庫進行清查，查扣包含越南製火腿、脆骨捲、炸肉餅、香米肉餅、肉鬆等12種品項，總重量達322.14公斤，這也是目前國內查獲最大量。

專勤隊表示，相關查扣的豬肉製品已陸續送驗，越南製脆骨捲20公斤、香米肉餅10公斤、炸肉捲5.5公斤及越南火腿14公斤，已確定驗出非洲豬瘟病毒；另有雞肉絲（豬油製）119.3公斤與日前高雄岡山所查獲驗出病毒陽性的產品疑為同一批，也正在檢驗中。移民署將依違反動物傳染病防治條例、懲治走私條例等罪嫌偵辦。