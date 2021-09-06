聽新聞
test
0:00 / 0:00
移民署搜大盤商 查獲國內最大非洲豬瘟肉製品300公斤
移民署中區事務大隊新竹市專勤隊日前在新竹地區查獲18公斤越南火腿及越南脆骨捲驗出非洲豬瘟病毒陽性，因非洲豬瘟肉品走私入境案為社會矚目重大案件，檢方上周指揮新竹市專勤隊、新竹市警察局刑警大隊、衛生局及動物保護防疫所等單位搜索竹市一間雜貨商行，查扣322.14公斤越南進口豬肉製品，其中越南製脆骨捲20公斤、香米肉餅10公斤、炸肉捲5.5公斤及越南火腿14公斤已確定驗出非洲豬瘟病毒。
新竹市專勤隊指出，檢方非常重視非洲豬瘟肉品走私案，因此指示專責主任檢察官洪松標、檢察官廖啟村指揮移民署新竹市專勤隊及新竹市警察局刑警大隊擴大執行搜索行動。上周針對阮姓主嫌等3人開設的雜貨商行與倉庫進行清查，查扣包含越南製火腿、脆骨捲、炸肉餅、香米肉餅、肉鬆等12種品項，總重量達322.14公斤，這也是目前國內查獲最大量。
專勤隊表示，相關查扣的豬肉製品已陸續送驗，越南製脆骨捲20公斤、香米肉餅10公斤、炸肉捲5.5公斤及越南火腿14公斤，已確定驗出非洲豬瘟病毒；另有雞肉絲（豬油製）119.3公斤與日前高雄岡山所查獲驗出病毒陽性的產品疑為同一批，也正在檢驗中。移民署將依違反動物傳染病防治條例、懲治走私條例等罪嫌偵辦。
專勤隊長范育誠說，中秋節將至，提醒民眾勿購買自國外寄送來的月餅或豬肉製品，若違反將依動物傳染病防治條例第41條規定，最高處7年以下有期徒刑，併科300萬元以下罰金，相關肉品依法沒入銷毀。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言