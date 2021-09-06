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影／10男超商前大吵遭警壓制 竟只為出一口氣

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導

雲林斗六一名25歲陳姓男子日前與女友前往超商領取包裹，過程中因認為女店員態度不佳、心生不滿質問，女店員楊姓男友得知此事想為女友出氣，向陳男挑明「想怎麼樣？」雙方在前晚各自糾眾到超商前談判，原一派人馬找來雙方皆熟識的「公親」勸和，但現場氣氛仍持續高漲，斗六警分局獲報出動快打部隊壓制，經多次警告及使用辣椒水後，成功控制意圖滋事者，警方詢後依法移送法辦。

陳男與女友數日前到斗六市莊敬路上一家超商領取包裹，負責接洽的女店員疑似口氣不好，陳男感到不高興當場反映；女店員事後向楊姓男友訴苦，楊男不滿女友被誤解，向陳男嗆說「你想要怎樣？」引戰，互相找人要談判。

陳男找來33歲林姓男子、19歲呂姓男子等約7名友人，本月4日晚間一起到事發的超商前談判，而楊男則找來李姓好友助陣；當晚雙方到場時，楊男的李姓好友發現雙方都是熟識的人，當起和事佬勸說別傷和氣，不料，雙方在後續溝通過程中又一言不合，激烈爭吵。

斗六警分局當晚10時許獲報，立即出動快打部隊到場，警方原要求在場約10人離去，但其中林、呂兩男不願配合動作且試圖反抗，經多次警告仍舊不理會，甚至對警咆嘯，警方遂使用辣椒水控制現場8名意圖滋事份子，並帶回警局偵詢，全案依刑法妨害秩序罪移送雲林地檢署偵辦。

警方表示，由於現在仍是疫情2級警戒期間，外出須全程配戴口罩，當晚現場有4人未依規定配戴口罩，警方蒐證後另依違反傳染病防治法，兩日內函送調查紀錄表請衛生單位裁處，依法最高可處3千元至1萬5萬千元罰鍰。

雲林斗六一對陳姓情侶檔因超商女店員態度不佳心生不滿質問，女店員男友聞訊後也想為女友出氣，日前雙方找人到事發超商前盤判，警方獲報出動快打部隊到場壓制。記者陳苡葳／翻攝
雲林斗六一對陳姓情侶檔因超商女店員態度不佳心生不滿質問，女店員男友聞訊後也想為女友出氣，日前雙方找人到事發超商前盤判，警方獲報出動快打部隊到場壓制。記者陳苡葳／翻攝
雲林斗六發生一起因超商取貨而產生談判糾紛案件，有8人不配合警方意圖滋事，遭警壓制並移送法辦。記者陳苡葳／翻攝
雲林斗六發生一起因超商取貨而產生談判糾紛案件，有8人不配合警方意圖滋事，遭警壓制並移送法辦。記者陳苡葳／翻攝

斗六 超商 口罩

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