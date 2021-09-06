助女友討債持空氣槍射擊店家 遭警逮並搜出毒品

高雄一名27歲蔡姓男子，不滿友人積欠女友7000元，卻遲遲未還款，便騎車持空氣槍朝欠錢的店家射擊後逃逸。警方獲報以車追人，除在蔡男身上搜出犯案用的CO2空氣手槍，另有13.35公克毒品；警詢後，將蔡男依恐嚇危害安全、毒品危害防制條例罪嫌移送偵辦。

林園分局中庄派出所於本月3日下午2時許，接獲報案，有人在大寮區四維路持空氣槍射擊BB彈滋事，隨即判巡邏警網前往查處。

經調查發現，二名男子騎著機車，由駕駛持空氣槍射擊店家後逃逸，導致店家攤架遭彈珠射擊，警方以車追人，找到涉嫌恐嚇的蔡男，並趁他牽車時逮人。

警方還在蔡男身上搜出13.35公克，共48顆三級毒品「一粒眠」，以及犯案用的CO2空氣手槍等證物。