採證會說話！只見彈殼不見手槍 苗警循線逮人起獲

苗栗縣三義鄉街頭9月4日深夜發生一起街頭疑似持槍恐嚇傷人案，警方在現場採證到1顆彈殼，卻未見槍支，被害人也聲稱沒有持槍或開槍情事，警方調閱監視器，36歲王姓男子涉嫌持改造手槍、交付藏匿槍支過程全都錄，警方循線昨天起獲槍彈，全案依槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌擴大偵辦中。

苗栗縣警局苗栗分局9月4日晚上11點多接獲報案，三義鄉街頭發生持槍恐嚇傷人案，員警到場處理，查出王男涉嫌酒後駕車至詹姓友人（34歲）家前，兩人發生口角，詹男頭部受傷，但王、詹均堅稱沒有持槍或開槍情事，警方勘查發現有1顆擊發彈殼，研判案情不單純，王男酒測值每公升0.46毫克，警方先依公共危險、恐嚇罪嫌現行犯逮捕。

警方報請苗栗地檢署檢察官簡泰宇偵揮偵辦，警方漏夜追查，調閱監視器發現王男疑似持槍恐嚇並敲擊詹男受傷，離去時疑似不慎擊發，並沒有傷人，王男駕車離開交付古姓、賴姓男子藏匿槍彈，3分鐘後再返回現場與詹男爭執，警方循線昨天中午起出涉案1支改造手槍、22顆子彈，王男依持有槍彈、恐嚇及公共危險罪嫌，古男及賴男依寄藏槍彈罪嫌，移送苗栗地檢署偵辦。