獨／非洲豬瘟再現破口 大陸肉品仿台貨網上大剌剌販售

非洲豬瘟再現破口！多數人都知道不可以從網路上購買國外肉製品，可能會因此買到疫區的產品而觸法，但卻有一頁式網路商品廣告，打著台灣知名的糕餅店的名號販售肉鬆糕點，即使已被假冒的業者出面澄清，但仿冒者卻仍在網路上大剌剌販售，消費者如果誤以為是台灣商品而購買，不僅可能讓台灣防疫出現破口，自己也可能違反動物傳染病防治條例規定，要負擔刑責與罰金。

對此，台南市衛生局表示，一頁式廣告通常網站都設在海外，很難找到刊登者，只能移給市刑大看能否進一步追查；台南市動物保護處則提醒民眾注意，自疫區購入豬肉製品，可能違反動傳法第41條，擅自輸入規定禁止輸入之應施檢疫物者，處7年以下有期徒刑，得併科300萬元以下罰金，罰責相當重。

最近不少網站都可以看到這則一頁式的廣告，打著台北佳德糕餅的名號，販售「肉鬆蛋黃卷」，這則廣告已有多時，佳德並曾出面澄清，表示有人仿冒，佳德並沒有這項產品，但即使如此，廣告仍在網路上繼續播放，加上中秋節將近，最近廣告四處可見。

不過消費者如果細心，仍可以從廣告上看出端倪，像是廣告詞「香糯不易膩」、「皮蘇陷軟 口口蘇香」都不是台灣的用詞用字，廣告裡還有不少消費者的回饋，例如「一直想買，終於在搞活動的時候入手了」，也不像是台灣消費者的用語。

但是廣告中卻附上「SGS認證」、「全國檢驗」等資料，讓消費者相信其品質，而且打著佳德的名號，讓消費者以為是台灣的肉製品，不會想到是大陸貨。

衛生局表示，在越南肉製品走私進口被查獲後，關務署已針對國外郵包、貨運等加強稽查，查到不少來自疫區的豬肉製品，但民眾仍要注意避免自國外購買食品，否則有可能買到疫區產品，對於這一類打著台灣製的產品、實際上卻可能是大陸貨，更要小心。