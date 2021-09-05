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退伍軍人朝行進間車輛連開數槍 法官認有殺人犯意重判

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

湯姓退役軍人因不滿被人毆打，去年持改造手槍朝陳姓仇家開的車輛連開4槍，子彈雖未打到人，但台南地法官從調閱的監視器發現，當時湯朝車子射擊時，一手平舉，一手插口袋，姿勢相當專業，認為他有殺人意圖，依殺人未遂罪，判處湯徒刑7年10月，案可上訴。

判決說，湯姓因故與陳被害人有糾紛，並因不滿被打，去年5月25日涉嫌隨身攜帶槍彈，在台南市麻豆區堵到陳，以右手持手槍向上高舉過頭，先對空鳴槍1槍後，再伸直右手持槍平舉對著陳的小貨車駕駛座窗戶，以手拉、腳踹車門方式要求陳必須下車，陳趁隙鎖住車門。

陳因畏懼湯手持槍枝，掙扎後趁湯左手甩出駕駛座車窗之際，駕駛車離去。湯持槍對著開始駛離車子伸直平舉，擊發1發後，車子漸駛遠，湯站在車後方，朝車擊發上開手槍連續2發，見子車行駛於對向外側道，朝車子又擊發1發，車子，湯所擊發子彈均未擊中陳。

台南地方法院行政庭長林福來說，告訴人已經漸漸將所駕駛的車輛駛離，被告對該車輛射擊駛離比較遠的時候還連續開槍。

據了解，湯從海軍陸戰隊退伍後，從事討債、向店家收取保護費，有吸毒前科，去年5月，因為債務糾紛被打，他涉嫌持改造手槍堵人，但法官認為他有殺人犯意，依照殺人未遂和槍砲等罪，將他判刑，其中跟他的槍法很有關係。

台南市射擊委員會教練說，一般人射擊就是單手持槍，他沒有雙手持槍而且是側身在瞄準，有空氣手槍比賽跟快射手槍比賽的標準姿勢。而且對準目標，一連就是好幾槍，這個單手持槍，一手平舉，一手插口袋，就是為了保持平衡，也是小口徑手槍，像是空氣槍，快射槍等，都是同樣射擊姿勢，相當專業。

湯姓退役軍人涉嫌開槍，法官依殺人未遂罪判刑7年10月。記者黃宣翰／翻攝
湯姓退役軍人涉嫌開槍，法官依殺人未遂罪判刑7年10月。記者黃宣翰／翻攝

殺人 監視器 槍枝

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