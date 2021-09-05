誤信台彩有內線分析以為穩中 反遭詐騙

刑事局提醒，疫情改變人們生活習慣，生活起居大量仰賴網路社群媒體，增加網路投資詐騙機率。近期樂透運彩獎金高，遇到陌生人張貼或私訊提供運彩分析、投注內幕，千萬不要相信！

刑事局統計今年上半年詐欺案件發生數計1萬1447件，較上年同期增加466件(+4.05%)，其中以假投資增加1,054件(+94.61%)最多，以50歲以下被害人為主。

新竹市一名陳姓男子(35歲，業務)日前遭不明網友「柔柔」加入LINE「有錢賺 彩球交流」群組，群組內一名自稱「太陽」男子，告知陳男只要匯款新台幣3000元，就可以加入一位「小陳版主」、「今彩539內幕4星」會員群組，裡面有今彩539所有內幕明牌。

陳男匯款後進入會員群組，群組內自稱「主管」男子告知陳男，首次合作的新會員要繳交2萬元「保密費用」，但承諾在開獎前會全數退還，陳男再度匯完款項後，又被告知初次上線要匯入5萬元作「系統測試」，陳男沒錢只好四處籌措，又分2次再匯入5萬元，無奈約定還款時間已到，對方除未依約還款，也沒報明牌給他，還刪光他所有群組訊息，陳男驚覺詐騙，連忙報警，損失7萬3千元。

台中市另一名從事服務工作的王姓女子(43歲)，日前在臉書看到自稱「家銘」網友貼文寫下：「真的太準了，幸好我跟他買…推薦給大家」，並附上LINE ID及今彩539內幕群組包牌全中貼文，王女興奮立即將該ID加入好友，一名自稱「今彩539內幕4星小劉」，告知王女必須先繳納1萬元入會費才可以享有群組報牌福利，王女匯完款項後，又被告知「因先前出現過新會員洩漏內幕號碼牌」要再匯入2萬元「保密費」確保雙方權益，並要求刪掉所有對話紀錄，王女質疑對方是詐騙集團，立即遭退出群組，求助警方，共計損失1萬元。

刑事警察局分析，針對「台彩內幕明牌」的假投資詐騙，通常有6項特徵：

1. 臉書廣告、私訊：歹徒透過臉書社團或個人網頁張貼今彩539內幕牌不實廣告，吸引民眾私下加LINE詢問，或隨機與被害人加LINE聊天，提供不實投注內幕訊息。

2. 營造組織分工縝密、一位難求假象：當引起民眾一定好奇心後，歹徒開始引導民眾加入更多群組，每個群組看似有不同目的分工，向民眾告知並非人人有機會進入群組，增添民眾信心及優越感。

3. 巧立各種名目要錢：弔盡民眾胃口後，歹徒開始以新手會員須繳交「入會費」才能看牌、避免新成員洩漏明牌須繳交「保密費」、及教導新手「匯款測試」等，誆騙民眾不斷匯出金錢。

4. 報牌失準另行轉介：歹徒一旦報牌失準，導致民眾賠錢，為安撫民眾情緒，會邀請他再加入其他報牌群組。

5. 要求刪除對話紀錄：以為免不當洩漏明牌，要求民眾刪除所有對話紀錄，等到民眾起疑想報案，遍尋不著證據。

6. 退出群組：等到民眾驚覺遭詐，或歹徒覺得無利可圖，就會關掉所有群組和臉書貼文，直接人間蒸發。