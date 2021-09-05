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仁武警深夜旅館防疫稽查 誤為以是馬伕原來是毒蟲

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄一名43歲花姓男子，日前凌晨，將車輛停在仁武一間汽車旅館旁，由於車輛在路上怠速多時，被深夜防疫稽查的警方發現，上前盤查時，竟發現花男身上藏有一包19公克二級毒品安非他命，警詢後，隨即將他依毒品危害防制條例移送。

仁武分局大華派出所為避免轄區防疫期間，仍有業者從事性交易，進而造成防疫破口，便於本月3日凌晨3時許，進行旅館的防疫稽查；隨後，警方發現花男將車輛停在一間汽車旅館旁，因車輛在路上怠速多時，引起員警注意，擔憂是協助性交易的車夫，便上前盤查。

警方攔查時，花男大致配合，也未有底抗，但因車內有傳出異味，便進一步盤查，竟在他身上發現有一包19公克二級毒品安非他命。花男雖無交代將車停在旅館周邊的原因，以及毒品來源，但他供稱，毒品是自用。警詢後，隨即將花男依毒品危害防制條例移送。

高雄一名43歲花姓男子，日前凌晨將車輛停在仁武一間汽車旅館旁，遭警方盤查時，搜出一包19公克二級毒品安非他命，警詢後，隨即將他依毒品危害防制條例移送。記者陳弘逸／翻攝
高雄一名43歲花姓男子，日前凌晨將車輛停在仁武一間汽車旅館旁，遭警方盤查時，搜出一包19公克二級毒品安非他命，警詢後，隨即將他依毒品危害防制條例移送。記者陳弘逸／翻攝
高雄一名43歲花姓男子，日前凌晨將車輛停在仁武一間汽車旅館旁，遭警方盤查時，搜出一包19公克二級毒品安非他命，警詢後，隨即將他依毒品危害防制條例移送。記者陳弘逸／翻攝
高雄一名43歲花姓男子，日前凌晨將車輛停在仁武一間汽車旅館旁，遭警方盤查時，搜出一包19公克二級毒品安非他命，警詢後，隨即將他依毒品危害防制條例移送。記者陳弘逸／翻攝

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