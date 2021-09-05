酒駕剋星！ 白河警吳仲傑今年迄今 1人取締22件

台南市白河警分局警員吳仲傑執勤認真，今年執勤中計取締酒後駕車22件、查獲毒品案6件，被稱為「酒駕剋星」，白河警方今年迄今已取締酒駕114件，希望為民眾行車安全把關。

吳仲傑2016年警專第33期畢業，去年9月甫調派至白河分局服務，本月1日夜間巡邏勤務，與同仁在白河區街道發現董姓民眾騎乘機車形跡可疑，經攔下查證身分時發現有濃後酒味，經實施酒測，酒測值為每公升0.49毫克，已涉犯公共危險罪嫌送辦。

而查處過程董嫌言詞避重就輕、眼神飄浮，反覆稱說機車是朋友的等語，吳仲傑員警察覺可疑追查，又在機車行李廂內起獲嗎啡7.9公克、磅砰、注射針筒及玻璃球管吸管等物品，警方訊後依毒品危害防制條例及公共危險罪移送檢方偵辦，並將溯源追查毒品來源。

白河警分局長陳明宏表揚吳仲傑執勤認真，吳今年執勤中計取締酒後駕車22件、查獲毒品案6件，績效優異；吳仲傑執分享執勤心得，謙虛說，就是執勤中多看、多注意並仔細點，就一些可疑徵候人車實施盤查，遏止不法情事發生。

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