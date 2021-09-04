男四處租旅館販毒 緊急出口指示燈裝監視器防警仍遭逮

台北市警南港分局向上溯源一件毒品案，發現上游林姓男子用暱稱RAY，在大台北、桃園地區四處販賣安非他命；他的交易據點是旅館，還自購針筒式遠端監視器，裝在旅館的緊急出口指示燈，以防警方上門。警方日前衝破林男藏匿在萬華的一間旅館，當場查獲12包安非他命，詢後將他依毒品罪嫌送辦。

警方調查，林男（29歲）長期在西門町一帶租旅館交易毒品，他辯稱針筒式遠端監視器是上網購買，是要躲避查緝。警方本月2日持搜索票、拘票前往林男租的旅館，查獲12包安非他命、吸食器、電子磅秤，詢後將他送辦。

警方還發現房內一名王姓男子，王辯稱只是來找林，沒有吸毒，警方對他採尿。待尿液檢驗結果出爐。