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偷裝GPS跟蹤尋仇砍人 3嫌各5萬交保

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導

宜蘭縣礁溪鄉五峰旗風景區8月16日發生砍人事件，21歲賴男、29歲陳男因與26歲藍姓男子有財務糾紛，早先在其車偷裝GPS衛星定位追蹤器，再夥同2人從雙北跟蹤到事發地，並持刀和棍棒埋伏攻擊，警方9月1日逮捕3嫌。宜蘭地檢署依傷害等罪聲請羈押，宜蘭地方法院裁定每人5萬元交保並限制住居。

賴嫌與陳嫌早有預謀，先是8月10日到藍男新北住處，偷裝GPS在其車底盤，又找來24歲吳男、陳姓友人，一行4人於16日開車從台北一路跟蹤藍男到宜蘭礁溪的五峰旗風景區。

藍男和妻小當天中午下山準備離開時，埋伏在旁的賴男等3人見狀，持刀和棍棒、毆打並砍傷藍男，造成其右大腿、右小腿、頭皮，以及背部切割傷等傷勢，犯後隨即上車逃往台北。事發突然，抱著孩子的藍妻目睹過程受到驚嚇。

警方獲報後，報請宜蘭地檢署檢察官指揮，並組成專案小組，經過多日埋伏、蒐證及調閱相關監視器，查出涉案嫌犯具幫派背景。專案小組9月1日兵分多路，持拘票、搜索票攻堅逮獲賴男、陳男及吳男，並起獲聯繫用手機、毒品等證物，另有1名共犯在逃。

據了解，賴男、陳男和吳男7月底曾找上藍男，不只持棍棒毆打，還噴辣椒水；事隔半個月，一群人再度尋仇，預謀在對方車上裝GPS，甚至把人砍傷。

3人訊後坦承犯行，陳男、賴男涉犯妨害秘密、妨害秩序、傷害罪，吳男則涉犯妨害秩序、傷害罪嫌，遭宜蘭地檢聲請羈押。宜蘭地方法院認為，3人無串證串供之虞，且起因財務糾紛，缺乏證據有反覆實施同一犯罪之虞，因此裁定每人5萬元交保並限制住居。

警方逮捕涉案嫌犯時，起獲聯繫用手機、毒品等證物。圖／警方提供
警方逮捕涉案嫌犯時，起獲聯繫用手機、毒品等證物。圖／警方提供
警方兵分多路、攻堅逮獲3人，另有1名共犯在逃。圖／警方提供
警方兵分多路、攻堅逮獲3人，另有1名共犯在逃。圖／警方提供
警方兵分多路、攻堅逮3人，另有1名共犯在逃。圖／警方提供
警方兵分多路、攻堅逮3人，另有1名共犯在逃。圖／警方提供
警方逮獲3名涉案嫌犯，另有1人在逃。圖／警方提供
警方逮獲3名涉案嫌犯，另有1人在逃。圖／警方提供
宜蘭縣礁溪鄉五峰旗風景區8月16日發生砍人事件。圖／記者林佳彣翻攝
宜蘭縣礁溪鄉五峰旗風景區8月16日發生砍人事件。圖／記者林佳彣翻攝

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