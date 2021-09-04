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臉書貼槍照嗆聲萬華 北市刑大逮人搜出槍毒

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

北市一名余姓男子，竟然在臉書張貼自己拿霰彈槍的畫面，還貼文嗆聲：「你們的槍我歸還沒欠了，再來就用自己的東西來鬧萬華，就這樣」，「第二次我受夠了萬華大戰吧」，還露出胸前「正義」2字的刺青

台北市刑大接獲檢舉上網查看，日前到余嫌在萬華的租屋處搜索，起獲1把霰彈槍、2把改造手槍、13顆各式子彈。另外還搜出毒品K他命、安非他命、吸食器等證物，還發現土製爆裂物，警方訊問依毒品、槍砲等罪嫌送辦。

余嫌向警方供稱，因為保管槍支問題和別人起衝突，一時忍不住才在臉書嗆聲，不過當警方詢問保管槍支細節時，余嫌則推託槍支已經還給別人，被搜出的槍支都是已經死去的有人所有。

警方認為余嫌說詞都是避重就輕且推給來源不清的「死人」，因此將繼續擴大調查。

余姓男子在臉書張貼拿槍照片並留言嗆聲，台北市刑大逮人並搜出槍械、毒品。記者廖炳棋/翻攝
余姓男子在臉書張貼拿槍照片並留言嗆聲，台北市刑大逮人並搜出槍械、毒品。記者廖炳棋/翻攝
余姓男子在臉書張貼拿槍照片並留言嗆聲，台北市刑大逮人並搜出槍械、毒品。記者廖炳棋/翻攝
余姓男子在臉書張貼拿槍照片並留言嗆聲，台北市刑大逮人並搜出槍械、毒品。記者廖炳棋/翻攝
余姓男子在臉書張貼拿槍照片並留言嗆聲，台北市刑大逮人並搜出槍械、毒品。記者廖炳棋/翻攝
余姓男子在臉書張貼拿槍照片並留言嗆聲，台北市刑大逮人並搜出槍械、毒品。記者廖炳棋/翻攝
余姓男子在臉書張貼拿槍照片並留言嗆聲，台北市刑大逮人並搜出槍械、毒品。記者廖炳棋/翻攝
余姓男子在臉書張貼拿槍照片並留言嗆聲，台北市刑大逮人並搜出槍械、毒品。記者廖炳棋/翻攝
余姓男子在臉書張貼拿槍照片並留言嗆聲，台北市刑大逮人並搜出槍械、毒品。記者廖炳棋/翻攝
余姓男子在臉書張貼拿槍照片並留言嗆聲，台北市刑大逮人並搜出槍械、毒品。記者廖炳棋/翻攝
余姓男子在臉書張貼拿槍照片並留言嗆聲，台北市刑大逮人並搜出槍械、毒品。記者廖炳棋/翻攝
余姓男子在臉書張貼拿槍照片並留言嗆聲，台北市刑大逮人並搜出槍械、毒品。記者廖炳棋/翻攝
余姓男子在臉書張貼拿槍照片並留言嗆聲，台北市刑大逮人並搜出槍械、毒品。記者廖炳棋/翻攝
余姓男子在臉書張貼拿槍照片並留言嗆聲，台北市刑大逮人並搜出槍械、毒品。記者廖炳棋/翻攝

毒品 北市 刺青

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