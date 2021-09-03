男涉殺祖母遭求處死刑 另涉女大生失蹤案調查中

台中市阮姓男子6年前涉嫌殺害祖母後盜領存款與保險金，今天遭檢方起訴，並建請法院處以死刑；至於阮男另涉嫌劉姓女大學生失蹤案，彰化警方表示，針對相關跡證深入調查中。

國立中正大學劉姓女大生14年前失蹤，警方日前清查失蹤人口，發現劉姓女子男友阮男的祖母6年前也失蹤，今年4月搜索阮男住處，發現關鍵證物，阮男涉嫌殺害祖母後盜領存款與保險金，檢察官偵辦後，依殺人、詐欺等罪嫌起訴阮男，並建請法院處以死刑。

彰化縣警察局刑警大隊副大隊長楊承璋今天接受媒體聯訪時說，有關劉姓女大學生失蹤案件，警方正在深入調查中，呼籲民眾踴躍提供相關線索。

警方指出，當初在偵辦劉姓女大學生案件時，阮男接受訊問時避重就輕，僅說他和劉女是室友，不過劉女的友人證稱2人是情侶，而阮男接受測謊時，被問到有關劉女的問題時，測謊儀器則是顯示無法判別。

警方表示，針對劉姓女大學生失蹤案，檢警持續對當時的疑點與可疑跡證深入追查，積極偵辦中；劉姓女大學生的家屬則是不願對劉男遭起訴表示意見。