街友吵架他當和事佬 「特殊焦味」引警盤查當場栽了

25歲陸姓男子昨天凌晨在台北市艋舺公園看到3名街友在吵架，上前勸架，卻因4人音量太大，民眾報警處理，轄區員警到場時，發現陸男身上有「特殊燒焦味」，懷疑他持有毒品安非他命，準備進一步盤查時，陸男突拔腿狂奔，警民暗巷追逐50公尺，員警將陸男壓制，當場起獲3包安非他命，帶返偵詢並依毒品罪嫌送辦。

據悉，徐姓街友和王姓街友在艋舺公園內，為爭奪隨身袋子引發爭執，徐的陳姓友人介入調解，陸男正好經過公園，見3人爭吵不休，也當起和事佬，未料4人音量太大，附近住戶報警處理。

轄區龍山派出所員警獲報到場勸和，4人口角消停，但員警在陸男身上聞到異味，是吸食安非他命者特有的燒焦味，正想進一步盤查陸男，陸男卻突然拔腿逃跑，員警見狀也立刻追上，警民雙方穿梭騎樓、街道、暗巷，追逐約50公尺後，員警順利將陸男壓制在地。