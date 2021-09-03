網購照明設備帳棚種大麻 市值近億 檢方起訴

彰化縣鹿港鎮張姓男子，去年被檢警調查獲在南投鐵皮屋及台中住處栽種大批大麻，共查到大麻植株238株、乾燥大麻葉、大麻磚等，粗估若賣出市價高達近億元，彰化地檢署依違反毒品危害防制條例等罪嫌將他提起公訴。

61歲張男去年5、6月間透過不詳來源取得大麻種子後，在南投承租的鐵皮屋與台中住處栽種大麻，張男上網購買照明設備、花盆、帳棚及營養素等，打造出大小不等溫室，培育大麻幼苗成長至一定高度後，再反覆截枝扦插，等大麻活株成長後，剪下大麻枝葉予以乾燥，再製造成大麻毒品。

彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成表示，去年底彰檢檢察官蔡奇曉指揮法務部調查局航業調查處及內政部警政署保安警察第三總隊第一大隊在張男住處查獲大麻植株約238株、乾燥大麻葉3000餘公克、大麻磚500餘公克及栽種、製造毒品器具、設備等物，也查到改改造手槍一枝、非制式子彈89顆、彈匣及槍枝主要組成零件等物，檢方近日偵查終結，依違反毒品危害防治條例之製造第二級毒品大麻、及槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌將張男提起公訴。