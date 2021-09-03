專車送毒開毒趴 供貨金主躲疫期後落網
高雄警方追查販毒集團，疫情警戒前，查出柯姓男子等人涉嫌以專車送毒，在同夥開毒趴昏睡汽車旅館，一網成群。高雄市刑警大隊溯源追查供毒貨主，疫情警戒微解封後，終追出幕後金主吳姓男子落腳處，逮捕吳姓男子到案，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。
高雄市刑大偵二隊自2月底查獲洪姓男子（22歲）涉嫌販毒，溯源追查毒品來源，發覺柯姓（22歲）、黃姓（21歲）和蔣姓等3男子，常利用同1輛黑色轎車涉嫌送毒，追緝這輛轎車去向。
4月下旬，警方發現這輛車進入高雄市苓雅區建國一路某汽車旅館，查獲黃、蔣與同夥楊姓男子（18歲）等5人開毒趴，涉嫌吸食K他命及毒品咖啡包，查獲76包毒品咖啡包和13包K他命，淨重600多公克，但帶頭的柯姓男子不知去向，直到8天後，才在澎湖馬公逮捕柯到案，發現另有幕後金主提供送毒專車和毒品，供柯交給同夥，在高雄四處外送毒品，查出吳姓男子（33歲）疑是幕後金主，涉嫌供貨。
中央流行疫情指揮中心發布疫情警戒，警方未申請到搜索票，直到疫情微解封，警方才查出吳落腳高雄市新興區七賢二路，8月30日拘捕吳到案，斬斷一條提供開毒趴的毒品貨源。警方將吳依違反毒品危害防制條例罪嫌移送橋頭地檢署偵查，吳經檢方聲押未准，法官裁定10萬元交保。
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