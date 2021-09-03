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得手10萬！慣竊偷遍台北停車場繳費機 市刑大逮人送辦

中央社 / 台北3日電

林姓男子偷遍台北市停車場繳費機，還竊取永康商圈附近四面佛香油錢，北市刑大掌握線索，循線逮人，發現慣竊林男涉及12起竊盜案，得手約新台幣10萬餘元，警訊後送辦。

台北市警察局刑警大隊今天發布新聞資料指出，近期發生多起停車場繳費機遭竊案，由肅竊組成立專案小組追查，分析竊賊犯案手法，掌握慣竊21歲林姓男子涉有重嫌，立即布線跟監、埋伏。

警方表示，林姓男子曾犯娃娃機台竊盜案，利用螺絲起子等物，撬開機台，偷走零錢。近期受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，娃娃機店無法營業，林男把目標轉向停車場繳費機。

警方調閱案發地監視畫面發現，林姓男子持五金工具破壞停車場繳費機，取走零錢，但林男不清楚繳費機附近有裝設監視器，監視器清楚錄下犯案過程。

北市刑大查出，林姓男子從5月至今，涉及12起竊盜案，犯案遍布台北市區停車場，得手約10萬餘元，7月間還曾竊取永康商圈附近四面佛的香油錢。

警訊後，警方依加重竊盜罪嫌把林姓男子移送台北地檢署偵辦。檢方複訊後，裁定羈押。

市刑大指出，台北市警局長楊源明認為竊盜案影響市民最深，要求不論財損多寡，都要積極偵辦，警方將持續整合各單位，把打擊竊盜列重點目標。

市刑大呼籲民眾遇竊應立即報案，才能即時蒐證、調閱監視畫面盡速破案，保障財產安全。

林姓男子偷遍台北市區停車場繳費機，北市刑大掌握線索，循線逮人，發現慣竊林男涉及12起竊盜案，得手約新台幣10萬餘元，警訊後送辦。 示意圖／ingimage
林姓男子偷遍台北市區停車場繳費機，北市刑大掌握線索，循線逮人，發現慣竊林男涉及12起竊盜案，得手約新台幣10萬餘元，警訊後送辦。 示意圖／ingimage

竊盜 北市 停車場

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