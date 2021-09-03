製毒工廠調錯比例致爆炸 警消到場驚見藏4公斤K他命

桃園鄒姓男子和4名同夥組製毒團隊，取得原料、採買工具靠自學技術提煉K他命，擔心氣味過重被起疑，在中壢、新屋來回搬遷據點，最後卻因化學物比例失衡引發爆炸，警消趕赴現場才驚覺有人製毒，起獲4公斤的成品，法院以鄒無視國家禁令，依製造第3級毒品罪判他3年6月，可上訴。

檢警調查，鄒男明知K他命是列管第3級毒品，竟和彭姓、賴姓（各已判4年、3年6月）及孟姓、李姓同夥（2人通緝中）合作，2018年5月至8月間，由鄒、賴指示彭添購製造K他命用品，彭再邀孟一同採購，再經鄒提供原料製造。

鄒等擔心製毒過程味道可疑，為避免引發附近民眾注意，一連在新屋、中壢不同地點來回搬遷，換，最後邀李姓同夥加入以中壢1間民房當工廠，鄒、賴利用自學技術，搭配採買的工具加入化學物、氣體最後放置結晶成品。

未料同年9月22日晚上7點多，因為化學物和酒精的濃度未調配妥適，現場也沒裝設抽風設備，一度爆炸起火冒出濃煙，附近居民嚇得報案，警方到場才驚覺竟然是間製毒工廠，當場起獲4406.03公克的K他命成品。

鄒男在警詢、偵查及審理時均坦承不諱，與其他共犯指證相符，並有警方扣案物佐證、消防火場鑑定報告等；法院認為，本件查扣K他命成品純質淨重4406.03公克，數量甚巨，經鄒男自白依法減刑後，最低法定刑為3年6月，已無情輕法重之情，不再以刑法59條情堪憫恕減刑。