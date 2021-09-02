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6旬翁騎車違規遭警攔 口袋凸凸坦承攜一級毒品海洛英
台北市63歲高姓男子日前因紅燈右轉被警方攔下，警開單時查詢身分，赫然發現他有毒品前科，警遂目視衣著外部，見他前方口袋凸凸的，問「是什麼」，他起初不願配合、藉故推託，最終仍坦承身上持有一級毒品海洛英0.31公克、吸食器。警詢後將他依違反毒品罪嫌送辦，另紅燈右轉將面臨600元至1800元罰鍰。
南港警方8月31日晚上10時許執行酒測勤務，警巡邏時見高男騎機車於大坑街、宜興街口違規右轉，遂上前攔查，詢問身分時，發現他有多起毒品前科，遂以目視觀察是否有違禁品。
當警方指出前方口袋凸凸的，懷疑有違禁品，沒想到高男突然稱「身體不舒服、肚子好痛」，並蹲下欲掩飾罪證；警方看破老毒蟲伎倆，過一陣子待他起身後，經過他同意執行拍搜。
警方在口袋拍搜到異物，詢問「那是什麼」，高男見伎倆拆穿、欺瞞不過，自己從口袋掏出吸食器和一小袋海洛英（淨重0.31公克），坦承持毒，警詢將他後依毒品罪嫌送辦。
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