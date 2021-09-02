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屏東警破獲安非他命工廠 堂兄弟都製毒相隔1年落網

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣警局刑警大隊掌握今年4月下旬在屏東市建國路某民宅，查獲李姓男子、呂姓男子為首製毒工廠，當場查扣安非他命成品、半成品共25公斤。警方調查發現，製毒師傅呂姓男子的堂哥，去年4月也遭警方查獲從事製毒，堂兄弟相隔一年都因製毒遭警方逮捕。警方循線追查相關共犯黃姓男子，屏東地檢署依毒品危害防制條例起訴李、呂與黃姓男子。

警方調查，李姓、呂姓男子兩人擔任製毒師傅，黃姓男子負責租屋，李、呂，利用麻黃素（俗稱大料）提煉毒品安非他命，再轉賣他人牟取不法利益。警方掌握相關情資後，組專案小組展開偵辦。

今年4月16日時機成熟，在屏東市建國路透天厝民宅前攔截準備駕車離開的李姓及呂姓兩人，並在製毒處一樓查扣第二級毒品安非他命成品毛重約 2公斤、半成品毛重約23公斤、製毒工具一批與汽車1 輛等證物。今年7月警方溯源追查拘提負責租屋的黃姓男子，檢方在今年8月起訴。

警方調查，製毒師傅呂姓男子的堂哥，去年4月也遭警方逮獲，呂男堂哥也是製毒師傅，同樣在建國路附近租屋，製毒手法，犯案模式相似。

呂男、李男供稱，毒品製作還沒流入市面就被警方查到了，警方對兩人說法存疑，將持續偵辦。

警方查獲安非他命成品與半成品。圖／警方提供
警方查獲安非他命成品與半成品。圖／警方提供
警方查獲安非他命成品與半成品。圖／警方提供
警方查獲安非他命成品與半成品。圖／警方提供
警方查獲製毒工具。圖／警方提供
警方查獲製毒工具。圖／警方提供
警方查獲安非他命成品。圖／警方提供
警方查獲安非他命成品。圖／警方提供

屏東縣 毒品 透天

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