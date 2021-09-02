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高雄男缺錢偷兩大袋廢鐵 太重壓凹輪胎騎車不穩被活逮

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄一名43歲林姓男子，因缺錢花用，於鳥松區附近鐵工廠偷取兩大袋鐵材、鐵器來變賣，卻因貪心，載重太重，導致機車輪胎不堪負荷凹陷，騎車時搖搖晃晃遭警方攔下；經員警詢問，林男也無法交代來源，隨後坦承犯行，警方便將他依竊盜罪移送偵辦。

林男因缺錢花用，8月27日到鳥松區附近的鐵工廠竊得大量鐵製品，並將用飼料袋分裝成二大袋，正當他要前往變賣廢鐵的途中，因載重過重，機車輪胎不堪負荷凹陷，導致騎車搖搖晃晃遭警方攔下。

警方攔查時，林男神情緊張，也無法把交代兩大袋鐵製品的來源，經員警訪附近鐵工廠，才得知這些鐵器是贓物；警詢後，將林男依竊盜罪移送偵辦。

據了解，林男本身無業，住在高雄鳥松區，有毒品前科，因缺錢花用，才會在鐵工廠周邊偷取鐵材、鐵器來變賣；豈料，這次太過貪心，一次載太多，機車機車輪胎不堪負荷才被警方攔下，他也向警方坦承犯案。

高雄一名43歲林姓男子，因缺錢花用，於鳥松區附近鐵工廠偷取兩大袋鐵材、鐵器來變賣，卻因載重太重，機車不穩遭警方攔查。記者陳弘逸／翻攝
高雄一名43歲林姓男子，因缺錢花用，於鳥松區附近鐵工廠偷取兩大袋鐵材、鐵器來變賣，卻因載重太重，機車不穩遭警方攔查。記者陳弘逸／翻攝
高雄一名43歲林姓男子，因缺錢花用，於鳥松區附近鐵工廠偷取兩大袋鐵材、鐵器來變賣，卻因載重太重，機車不穩遭警方攔查。記者陳弘逸／翻攝
高雄一名43歲林姓男子，因缺錢花用，於鳥松區附近鐵工廠偷取兩大袋鐵材、鐵器來變賣，卻因載重太重，機車不穩遭警方攔查。記者陳弘逸／翻攝

竊盜 毒品

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