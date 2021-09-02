廚餘禁餵豬 台東查獲1戶違規開罰3萬元

防堵非洲豬瘟！全台9月起禁廚餘養豬，台東縣政府查察全縣106場養豬戶，昨查獲一家違反使用廚餘餵豬，當場開罰3萬元，並限期改善。農業處長許家豪說：違者未改善可依序開罰，最高300萬元。

許家豪說，這家養豬戶共飼養11頭豬隻，雖飼主已申報改採飼料餵豬，但現場發現使用廚餘飼養，明顯違反飼料管理法第20條第4款規定，當場開罰3萬元，令限期改善複查。

上月19日國內首度破獲越南走私肉製品檢出非洲豬瘟後，中央及地方啟動緊急應變措施，9月起全面禁廚餘養豬，台東縣自前年4月即全縣禁止畜牧場以廚餘養豬，避免養豬場成防疫破口。

縣府農業處從上月20日起啟動聯合稽查，查察全縣106場養豬戶，查獲卑南鄉賓朗村一家養豬戶違規。另除持續查緝違法肉品外，並持續監測查核異常死亡豬隻及斃死豬的處理流向