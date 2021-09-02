廚餘禁餵豬 台東查獲1戶違規開罰3萬元
防堵非洲豬瘟！全台9月起禁廚餘養豬，台東縣政府查察全縣106場養豬戶，昨查獲一家違反使用廚餘餵豬，當場開罰3萬元，並限期改善。農業處長許家豪說：違者未改善可依序開罰，最高300萬元。
許家豪說，這家養豬戶共飼養11頭豬隻，雖飼主已申報改採飼料餵豬，但現場發現使用廚餘飼養，明顯違反飼料管理法第20條第4款規定，當場開罰3萬元，令限期改善複查。
上月19日國內首度破獲越南走私肉製品檢出非洲豬瘟後，中央及地方啟動緊急應變措施，9月起全面禁廚餘養豬，台東縣自前年4月即全縣禁止畜牧場以廚餘養豬，避免養豬場成防疫破口。
縣府農業處從上月20日起啟動聯合稽查，查察全縣106場養豬戶，查獲卑南鄉賓朗村一家養豬戶違規。另除持續查緝違法肉品外，並持續監測查核異常死亡豬隻及斃死豬的處理流向
農業處呼籲若違反廚餘進到養豬場者，可依動物傳染病防治條例第28條處5萬元到100萬元以下罰鍰；若還使用廚餘餵養，可依飼料管理法第20條處3萬元到300萬元以下罰鍰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言