大麻合法化？法務部長蔡清祥：目前不可能

台北市警方日前執行「安居緝毒專案」查獲業者販賣摻有大麻物質的電子菸菸油，法務部長蔡清祥今天說，有人在討論大麻合法化的可能性，「目前不可能」，我國國情不容許大麻合法化，民眾勿存僥倖心態。

法務部保護司司長黃玉垣說，毒品是世界性的問題，針對毒品防制，法務部在跨部會分工中擔任與其他部會合作的角色，將努力處理毒品防制業務。

保護司副司長吳怡明說，大麻是二級毒品，雖然有些國家吸食大麻不違法，但國內吸食仍屬犯罪，市場上有人誤導大麻是「天然的物品」是混淆視聽；吳說，大麻對人體的傷害包括肺、心，在心理上會造成妄想、幻覺並有成癮性。

法務部統計，檢警調查獲的毒品，由2016年查獲6767.1公斤增加至2019年的9476.5公斤，查獲量歷年最高，甚至2020年疫情期間仍查獲8155.5公斤；吸毒人口從2016年的6萬638人到2020年的4萬6810人，下降1萬3828人，減少約22.8％。

法務部說，大麻對身心健康危害甚鉅，已責由台灣高等檢察署利用科技設備及溯源斷根方式加強查緝，2020年時查獲大麻植栽5863株，2021年1到6月半年即查獲9219株，也歷年最高。