通緝毒鴛鴦遭警查獲 警局內享用最後的「愛的晚餐」

33歲呂姓男子與45歲王姓女友因涉毒品案遭通緝，台北市警方掌握其行蹤，日前趁2人在家料理「愛的晚餐」時，一舉將2人查獲，因王女哀求，警方同意讓兩人將煮好的「愛的晚餐」帶回警局食用，享受入監前最後一餐，詢後解送歸案並溯源偵辦。

警方調查，呂男因涉毒品案遭判6年5個月徒刑，卻未到案執行遭新北地檢署通緝，他到處逃竄，1年前結識同樣因毒品案被通緝的王女，兩人相愛，一起逃亡。

警方因先前查獲一宗毒品案，循線溯源後發現呂男行蹤出現在三峽地區，又曾逃往花蓮，近日跑回新北市新莊區。員警8月25日晚上前往呂男住處埋伏，發現王女外出買菜剛回家，立刻追上前破門查緝，當場將呂、王2人逮捕，並查扣現場3組毒品安非他命吸食器、安非他命12包、咖啡包1包、磅秤及分裝袋等證物。

據悉，警方破門時，呂男家中還擺著剛買來的菜、肉，及剛煮好的菜餚，2人正準備料理「愛的晚餐」，王女說，呂男平時在貨運公司上班，常耗費大量體力，她心疼丈夫工作辛苦，每天都買菜、做菜給呂男享用，哀求警方讓他們把餐點帶回警局食用。