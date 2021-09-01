風飛沙大哥暴力介入賭場糾紛 開車撞人打斷肋骨

風飛沙幫葉姓大哥涉嫌暴力介入賭場經營糾紛，率小弟開車衝撞被害人，再押往山區持棍棒毆打，打到肋骨骨折；刑事局拘提葉等8人依組織犯罪防制條例等罪嫌移送，檢方令葉5萬元交保，其餘2萬元交保或請回。

警方調查，去年2月春節期間，黃姓男子與人合夥在新竹縣北埔鄉開賭場，因營收問題發生糾紛，合夥人找38歲葉男向黃男索討200萬元。

葉男率眾戴頭套遮蔽面容，開車衝撞騎機車的黃男，強押上車帶往山區持棍棒毆打，打到不醒人事丟包現場，叫救護車後離開。

刑事局偵四大隊第三隊蒐證，發現葉等人另涉暴力索討高利貸債務；上月16日搜索犯嫌住處，拘提葉等8人。葉等人坦認暴力討債。