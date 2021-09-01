快訊

再等一下！首批BNT疫苗因班機延遲 預計明早七點半抵台

王永慶過世13年後 國內527.9億遺產終於分配完成

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「海底總動員」這尼莫很壞！詐團設群組 警一網打盡全逮

聯合報 / 記者林保光／即時報導

獨居的林姓女子4天前接到詐騙集團電話，稱她帳戶涉及洗錢，要求管收她的銀行存款，隔天1名車手騙走她150萬元。詐團發現她上當，在Line組起「海底總動員」要挖光她的錢，但林女恍然驚覺應受騙，報警後，警方設局抓人，連「車手頭」等4人一網成群，依詐欺罪嫌移送法辦。

據了解，65歲的林女在8月28日接到電話，對方稱她涉及洗錢，要求管收她的存款，要她解除銀行定期存款，並交代她，須向銀行行員說為了買房子才解除定存。林女不疑有詐，29日解除150萬元定存後，在高雄市苓雅區建國一路，全數交給冒充檢察官的詐團車手，林女事後發覺有異，向警方求助，確認遭騙。

詐騙集團認為林女好騙，8月30日再度聯繫林女，要她提出所有存款，林女告訴苓雅警分局凱旋派出所，警方立即成立專案小組，要林女裝不知道，設局抓人，陪林女再提領出150萬元，與詐團再約定在建國一路交款。

警方在交款地附近布署警力，趁車手翁姓男子（28歲）出面拿錢逮人，並逮捕在旁的車手頭尤姓男子（29歲）及同夥石姓男子（24歲）、莊姓男子（33歲），另在翁的身上搜出些許安非他命。

據悉，尤姓男子等人為這項詐騙行動，在Line通訊軟體設立「海底總動員」群組，莊姓男子以動畫小丑魚主角「尼莫」為名、車手頭尤姓男子的代號是尼莫的父親「馬林」，車手翁姓男子則動畫裡的大鯊魚「布魯斯」為名，結果全被警方一網成群，昨天移送高雄地檢署，收押車手頭尤姓男子。

警方逮捕翁姓車手（坐者）。記者林保光／翻攝
警方逮捕翁姓車手（坐者）。記者林保光／翻攝
警方逮捕詐騙集團「車手頭」尤姓男子（右二）和同夥莊姓男子（左二）等人。記者林保光／翻攝
警方逮捕詐騙集團「車手頭」尤姓男子（右二）和同夥莊姓男子（左二）等人。記者林保光／翻攝

車手 詐騙集團 動畫

延伸閱讀

女涉散布假消息遭送辦 她「＠老闆娘」求證獲不起訴

單親媽媽加入詐團未獲分文 賠償48萬分96期給付

MLB／薛則5局8K掉1分 道奇3轟擊垮大都會收9連勝

烏龍詐團！ 謊稱網路書店扣款失誤卻「給錯代號」

相關新聞

猝死男嬰驗出安毒！雄檢闖毒窟 救出8發展遲緩童

去年11月高雄一名2月大呂姓男嬰感冒猝死，體內被驗出安非他命反應，高雄地檢署主動偵辦，3月前往呂家搜索，發現屋內有8名幼...

台南3歲女童疑遭虐死 生母與其同居男友涉重嫌聲押

台南市一名三歲女童前晚被救護車送醫，全身多處大面積瘀傷，急救不治，院方通報疑似兒虐；警方帶回方姓生母和她胡姓男友，兩人承...

「海底總動員」這尼莫很壞！詐團設群組 警一網打盡全逮

獨居的林姓女子4天前接到詐騙集團電話，稱她帳戶涉及洗錢，要求管收她的銀行存款，隔天1名車手騙走她150萬元。詐團發現她上...

拉友賣帳戶索介紹費 男遭詐騙集團痛毆 怒報案...滅團！

王姓男子以6萬元價格出售帳戶供詐騙集團使用，再介紹朋友賣帳戶，每本帳戶他可拿2萬介紹費，豈料詐騙集團少給錢，王索討，遭劉...

警方從她身上追毒溯源 驚！她就是賣毒的人

綽號「小琪」的38歲李姓女子，今年5月時因吸毒被逮，沒想到警方向上查緝毒品來源，發現她另以暱稱「샤오 치」對外販賣安非他...

影／男子和前女友車內吵架 持槍柄敲她頭 逃進公寓被逮

新北市蘇姓男子與陳姓前女友在車內起口角，並涉嫌持車內模擬槍的槍柄敲陳女頭部。警方獲報到場，蘇不在車內，不久在附近公寓樓梯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。