「海底總動員」這尼莫很壞！詐團設群組 警一網打盡全逮

獨居的林姓女子4天前接到詐騙集團電話，稱她帳戶涉及洗錢，要求管收她的銀行存款，隔天1名車手騙走她150萬元。詐團發現她上當，在Line組起「海底總動員」要挖光她的錢，但林女恍然驚覺應受騙，報警後，警方設局抓人，連「車手頭」等4人一網成群，依詐欺罪嫌移送法辦。

據了解，65歲的林女在8月28日接到電話，對方稱她涉及洗錢，要求管收她的存款，要她解除銀行定期存款，並交代她，須向銀行行員說為了買房子才解除定存。林女不疑有詐，29日解除150萬元定存後，在高雄市苓雅區建國一路，全數交給冒充檢察官的詐團車手，林女事後發覺有異，向警方求助，確認遭騙。

詐騙集團認為林女好騙，8月30日再度聯繫林女，要她提出所有存款，林女告訴苓雅警分局凱旋派出所，警方立即成立專案小組，要林女裝不知道，設局抓人，陪林女再提領出150萬元，與詐團再約定在建國一路交款。

警方在交款地附近布署警力，趁車手翁姓男子（28歲）出面拿錢逮人，並逮捕在旁的車手頭尤姓男子（29歲）及同夥石姓男子（24歲）、莊姓男子（33歲），另在翁的身上搜出些許安非他命。